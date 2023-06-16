Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 40 farklı dil ve lehçede baskısı yapılan Kur'an-ı Kerimler, 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda kurban paylarıyla birlikte başta deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve ilahi mesajlara "Mushaf" halinde ulaşamayan kişilere ulaştırılacak.

Vakfın "bagis.tdv.org" internet sitesindeki "Hediyem Kur'an Olsun" kategorisi üzerinden ya da cep telefonlarından "KURAN" yazıp 4333'e SMS gönderen hayırseverler, 100 lira karşılığında Kur'an-ı Kerim bağışı yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, proje kapsamında, yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yüzündeki hüznü tebessüme çevirdiklerini ifade etti.

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde 1993'ten itibaren aralıksız şekilde yürütülen Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına aş olmayı sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Yardımlaşma ve paylaşma ile toplumsal huzuru ve güveni pekiştiren kurbanla birlikte Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, O'nu okuma ve anlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla yüce kitabımızı hayırseverlerimizin destekleri sayesinde kurban yardımları ile birlikte hediye etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak ulaştıracağız"

Kurban yardımları konusunda deprem bölgesi ve yurt içine öncelik vereceklerine işaret eden Turan, depremzedelerin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

Deprem bölgesinden de Kur'an-ı Kerim talebi olduğunu aktaran İzan, şöyle devam etti:

"Depremden bu yana bölgedeki kardeşlerimize 50 bini aşkın Kur'an-ı Kerim dağıttık. Bu organizasyonun bereketiyle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yüce kitabımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Yoksul ülkelerdeki kardeşlerimiz kitabımıza ulaşmakta güçlük çekiyor. Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çocuklar, yetişkinler imkansızlıktan dolayı 'luh' adı verilen tahtaların üzerine yazdıkları sure ve ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar. Bu vesileyle kardeşlerimize özlemini çektiği Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak ulaştıracağız.

Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında, başta Türkiye olmak üzere Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'daki toplam 85 ülkeye 1 milyon 580 bin 139 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Türkçe, Almanca, Bambarca, Çince, Danca, Darica, Ermenice, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Samoaca, Tamilce, Uygurca ve Yorubaca olmak üzere 40 farklı dil ve lehçede baskısı yapılan Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı devam ediyor."

AA