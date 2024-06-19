Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında, Nijer'de de çalışma yürütüldü.

Ülkenin 30 ayrı noktasında gerçekleştirilen organizasyonda görev alan 40 TDV gönüllüsü, Nijer'deki kurban organizasyonunu tamamladı.

Kayseri'den gelen TDV gönüllüsü Yasin Güneş, Nijer'deki fakirliği ve yokluğu yerinde gördüklerini belirtti. Karşılaştıkları bazı manzaralar karşısında çok üzüldüğünü anlatan Güneş, böylesine fakirlik yaşayan ülke halkının yanında oldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Nijer'e hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak geldiklerini kaydeden Güneş, ülkenin 30 ayrı bölgesinde kestikleri 3 bin 650 büyükbaş hayvanın etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını dile getirdi.

Toplamda 25 bin 550 hisse kurban etini Nijer halkına ikram ettiklerini söyleyen Güneş, Türk halkının yapmış olduğu bağışların mazlumlara ulaştırıldığını vurguladı.

Almanya'dan gelen gönüllü İsmet Harbi ise Türkiye'den vekalet yoluyla yapılan kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi Nijer halkına dağıttıklarını belirtti. Burada bir balon ve şekerle çocukları mutlu edebileceklerini gördüklerini ifade eden Harbi, ellerinden geldiğince ülke halkına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Fransa'dan gelen gönüllü Recai Polat'da "Burada görünenler anlatılanlar gibi değil. Milletin ne kadar yoksul olduğunu gözlerimizle gördük. Nijerli ihtiyaç sahibi vatandaşlar TDV'nin düzenlediği vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bayramı daha mutlu geçirdi." dedi.

Ankara'dan gelen Ramazan Sarıoğlu ise Nijer halkının Türk bayrağını gördüklerinde çok sevindiğini ifade ederek, Türk'ün varlığını ve gücünü Nijer'de bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Kırıkkale'den gelen Hüsamettin Karakuş da burada kurban etinin yanı sıra Nijerli çocuklara çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirterek, "Nijer halkı çok mağdur durumda. TDV'nin ikram etmiş olduğu etleri kurutup bir yıl boyunca yemeklerine kattıklarını öğrendim. Bu halkın yanında olan tüm bağışçılara TDV adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Mahmut Şahingöz de burada olmalarının nedenini Nijer'e gelince daha iyi anladıklarını aktararak, "Kurban bağışçılarımızın etlerini burada dağıtıyor olmamız gerçekten çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten gelen Kadir Kestane, burada yaşanan mağduriyeti televizyondan izlediklerini ancak buraya geldiklerinde durumun daha kötü olduğunu gördüklerini anlattı.

İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kestane, "Az da olsa yüzlerinin güldüğünü görmek bizlerin de yüzünü güldürdü. Buraya kadar gelip bir şeylere vesile olmak ayrıca bizler için mutluluk verici." dedi.

Gönüllüler grubunda yer alan Murat Taşdelen, İsmail Aksoy, Ali Aylanç, Mustafa Sağır ve Adem Özbek de burada ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.