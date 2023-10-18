Istanbul

TCMB'nin 4 şirketin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ve bir şirketin izninin geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Faturakom Ödeme Hizmetleri AŞ, Föy Fatura Ödeme Kuruluşu AŞ, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alınırken, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Karara göre, faaliyet izni genişletilen bu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak ancak faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirket 6 ay boyunca hizmet veremeyecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.