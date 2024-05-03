TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs'ta saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

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TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.