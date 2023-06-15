TRABZON AA- Trabzon Limanı'na demirlenen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde bire bir inşa ediliş sürecini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş de gemiyi birlikte gezdiği ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tarihi bilgiler verdi.

Görmüş, bunun, çocukların milli ve manevi değerleri görmesi açısından çok anlamlı bir ziyaret olduğunun altını çizerek "Birkaç günlük bu ziyaretlerde bütün çocuklarımızı buraya getirmeye çalışacağız. Çocuklarımıza milli değerlerimizi her zaman anlatıyoruz fakat görerek öğrenmeleri daha etkili oluyor. Ben bu çalışmayı gerçekten çok değerli buluyorum. Emeği geçenlere hem kendim hem de çocuklarımızın adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, bugün ve yarın ziyarete açık olacak.