İstanbul

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişinin ardından akşam Sarayburnu'na döndü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter paylaşımında, "Asil milletimizin gurur abidesi TCG Anadolu yarından itibaren tekrar İstanbul Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açık olacak." ifadeleri kullanıldı.

AA