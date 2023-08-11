Ankara

TCDD Taşımacılık AŞ, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesi için hazırlanan yardımları taşıyan trenin görüntülerine yer verdi.

Paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölgeye 170'inci yardım treninin yolcu edildiği belirtilerek, "Bugüne kadar gönderdiğimiz 170 adet yardım trenimizle 3 bin 154 vagonda, 4 bin 960 adet ürünü deprem bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Zor zamanda vatandaşımızın yanında ve hizmetindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

AA