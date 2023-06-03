Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28'inci dönemi, milletvekillerinin yemin töreniyle birlikte başladı. Milletvekillerinin ardından sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TBMM'de yemin ederek Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayacak.

20'DEN FAZLA DEVLET BAŞKANI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine devlet başkanlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Meclis'teki törene 20'den fazla devlet başkanı katılacak.

İLHAM ALİYEV MECLİS'TE OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın yemin törenini TBMM'de takip edecek. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. KKTC veKazakistan'ın yanı sıra çok sayıda Türki cumhuriyetten devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacak.

HABER: MERVE ELÇİ