Akar, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından kentte yılın Ahisi seçilen iş insanı Ali Başyazıcıoğlu için KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen şed kuşatma töreninde, milletlerin tarihinde bazı kurumların önemli yer tuttuğuna dikkati çekti.

Bu kurumlardan birinin de Ahilik olduğunu vurgulayan Akar, "Ahilik teşkilatı hem manevi hem maddi hem ticari hem de insani ve içtimai yönüyle her anlamda çok değerli bir kurum. Bu değerleri yaşatmak lazım." diye konuştu.

Tarihe sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Gerçekten bunlar bizim geleceğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için çok değerli ve çok önemli. Milletleri millet yapan bu değerler sistemi. Bizim bu değerlerimizi yaşatmamız lazım, yaşamamız lazım. Belki de en zoru bizim yaşamamız. Nasihat etmek kolay. Bazı sıkıntıları, kayıpları göze almak suretiyle bazı değerlerimizde ısrar etmemiz lazım. Burada kar da var zarar da var. Gerekirse değerler için zarar etmeyi göze almamız lazım. Bu konuda Kayseri'mizde Ticaret Odamızın, Odalar Birliğimizin, odalarımızın, esnafımızın, esnaf birliğimizin, derneklerimizin gerçekten örnek çalışmaları var."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da KTO Yönetim Kurulu olarak 70 yıldır kentin gelişimine, istihdamına, ekonomisine ve eğitimine katkı sağlayan iş insanı Ali Başyazıcıoğlu'nu yılın Ahisi seçtiklerini belirtti.

Ahiliğin önemini anlatan Gülsoy, Kayserili iş insanları olarak Ahilik anlayışı içerisinde devletin her daim yanında, şehrin ve ülkenin daha fazla gelişip kalkınması için var güçleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ali Başyazıcıoğlu'na şed kuşatılıp Ahilik kaftanı giydirildi.

Programa belediye başkanları, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da katıldı.

AA