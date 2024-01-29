Bakü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev'in Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetini kabulünde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, Karabağ Zaferi'nin mimari Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldiklerini ve kendisinden son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı elde ettiklerini belirtti.

Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında da askeri işbirliğini geliştirdiğini bildirerek, "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi konusunda işbirliğimiz yoğun şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek amacının bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanması olduğunu söyleyen Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım. Çünkü bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a proxy devlet elbisesi giydirmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse 44 günlük savaşta olduğu gibi çok ciddi zarar görür, bedel öder. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların geleceğidir."

Akar, Azerbaycan'ın sadece askeri konularda değil, ekonomik konularda da önemli işler başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah bu birlikteliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Çok önemli işler yaptık. Bundan sonra çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye ve Azerbaycan olarak değil, aynı zamanda Türk dünyasıyla Türk Devletleri Teşkilatıyla işbirliğimizi sürdürmek suretiyle ülkelerimizin güvenliğini ve savunmasını sağlayacağız."

Ziyaretlerde Akar'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yer aldı.