Lahey

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı "soykırım" davasındaki duruşmaları takip etmek üzere Lahey’e geldi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, ICJ’deki duruşmaları takip etmek ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e ulaştı.

Yüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICJ’de yarın başlayacak duruşmaların Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin olduğunu ve 2 gün süreceğini belirterek, bu süre zarfında dünyanın birçok yerinden davayı takip edecek hükümet yetkilileri, diplomatlar, insan hakları kurumlarından temsilciler ve hukukçularla da temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

"Güney Afrika'nın İsrail aleyhine yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Yüksel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerinin artarak devam ettiğini kaydetti. Yüksel, Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik attığı adımın önemli olduğunu dile getirdi.

"Sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekiyor"

İsrail'in, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni birçok noktadan ihlal ettiğini dile getiren Yüksel, "İsrail'in üç ayı geçen bu süre zarfında, Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 23 bini aşkın Filistinliyi katletmesinin hiçbir şekilde karşılıksız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Yüksel, dava süreci devam ederken bu soykırımın durması ve durumun daha da kötüleşmemesi için Divanın geçici tedbir kararlarına hükmetmesini beklediklerini belirterek, "Divandan dokuz başlık altında İsrail aleyhine geçici tedbirlere hükmetmesi talep ediliyor. Bizler de, cuma günü tamamlanacak tedbir duruşmaları neticesinde, hakimlerin en hızlı sürede kararlarını açıklayarak, talep edilen geçici tedbirlere hükmetmesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kararların takipçisi olacağız"

Yüksel, İsrail’in saldırıların sonlanmasının uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için zorunlu olduğunu anlatarak, ICJ'de başlayan dava sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk günlerden itibaren hem insani yardımın geçişine hem de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini sürdürdüğüne değinen Yüksel, "Bu ve diğer uluslararası mahkemelerde alınan kararların uygulanmasının da takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz." dedi.