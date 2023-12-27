TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, bugünün, Milli Mücadele'ye katılan Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 27 Aralık 1919'da, Dikmen sırtlarında, Ankara halkınca karşılanmasının yıl dönümü olduğunu söyledi.

"Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Milli Mücadele'nin seyri açısından bir eşik olmuştur" diyen Bozdağ, böylece Ankara'nın, Milli Mücadele'nin karargahı haline geldiğini; Milli Mücadele'nin yönetildiği Gazi Meclis'in burada kurulduğunu anımsattı.

Bağımsızlık mücadelesinin nabzının burada attığını dile getiren Bozdağ, Ankara'nın başkent oluşunun temellerinin de bu şekilde atıldığını vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Bu vesileyle, Milli Mücadele'yi başarıyla veren ve başarıya ulaştıran, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden Gazi Meclisimizin her bir üyesini saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Atatürk'ün o gün verdiği mücadeleyi gururla anıyor ve Meclis olarak bu mücadelenin takipçisi olmaya devam ettiğimizi, bir kez daha buradan ifade ediyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Gaziantep'in kurtuluş yıldönümü"; CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko "Kocaeli'nin çevre sorunları" ve MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.