TBMM

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Kurtulmuş, ilk resmi ziyaretini KKTC'ye yaparak hem KKTC'nin tezlerinin yanında durduklarını hem de KKTC'nin bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak arkasında duracaklarını ifade etmek için ilk yurt dışı gezisini buradan başlattıklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçtiğini, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyarete gelmeden önce Kıbrıs davasının önemli iki şahsiyeti Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Saygıyla hatırladık. Onların ve Kıbrıs Milli Mukavemet Teşkilatı'nın, Kıbrıs Mücahitlerinin vermiş olduğu büyük mücadele, bugün Kıbrıs'ta bir Türk varlığından bahsediliyorsa onların verdiği mücadele sayesindedir. Türkiye olarak da Kıbrıs Mukavemet Teşkilatının ve Kıbrıs Türk Devleti kurulduktan sonraki süreçlerde de her zaman Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu bir kere daha bugün burada çok kuvvetli bir şekilde teyit ediyor ve gösteriyoruz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, bağımsızlığını, egemenliğini devam ettirmesinin sadece Kıbrıs, Türkiye için değil, bölge barışı içinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu bölgede hak ve hukukunun korunması, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarının temin edilmesinin aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarının da tescil edilmesiyle paralel olduğunu kaydetti.

"Uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var"

Kıbrıs Türk'ünü yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurmasının mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin de kabul edeceği bir sonuç olmadığını belirten Kurtulmuş, "Onun için başından itibaren söylediğimiz şey egemen iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve bu şekilde müzakerelerin yapılabilmesidir. Ama ne yazık ki Kıbrıs müzakereleri başlığı adı altında, hep kabul eden taraf hep müzakerelerde olumlu yaklaşan taraf Kıbrıs ve Türkiye olmasına rağmen maalesef uluslararası alanda, Rum kesimi ve Yunanistan hep şımartılmış, hep onların tezlerine destek verilmiş ve Kıbrıs sorunu o çerçevede bir çözümsüzlüğe mahkum edilmiştir. Şimdi gelinen noktada çözüm bellidir. Kuzeyde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır. Bugün her kurum ve kuruluşuyla teşekkül etmiş, uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devleti Teşkilatı'na KKTC'nin gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsatan Kurtulmuş, ilerleyen dönemde başka uluslararası alanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik adımların atılmasıyla, Kıbrıs'ın egemenliği konusunda beklenen adımların atılacağını vurguladı. Kurtulmuş, "Türkiye her şart altında egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının sonuna kadar savunulması için her alanda, her platformda Kıbrıs Türk'ünün yanındadır. Bu pozisyonumuzu da her şart altında sürdürmeye kararlıyız." dedi.

"KKTC'nin yeni meclis binası yakın bir süre içerisinde kullanıma açılacak"

Esas meselenin KKTC'nin gelişerek, güçlenerek daha da ileriye doğru götürülebilmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiğini anlattı.

Türkiye'den Kıbrıs'a taşınan suyun önce kullanıma açılması, ardından da tarımsal alanda da Kıbrıs halkı tarafından kullanılabilir hale getirilmesinin önemli bir mesele olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, turizmde, eğitimde, sanayide ve diğer alanlarda Türkiye'yle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasip olursa 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Ercan Havaalanı'nın yeni binası, Ercan Havaalanı'nın yeni şekli uluslararası kullanıma hazır bir Kıbrıs'ın varlığını da ilan eden, gösteren bir gösterge olacaktır. Yine benzer şekilde ümit ediyoruz ki bu yıl içerisinde bitirilecek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası ve KKTC'nin yeni meclis binası öyle görünüyor ki yakın bir süre içerisinde kullanıma açılacaktır. Bu da ancak egemen bir devletin aygıtları olarak, kurumları olarak uluslararası camiaya önemli bir gösteridir. Önemli bir işarettir ve Kıbrıs'ın kendi egemenliğini bundan sonra da çok ciddi şekilde ileriye götüreceğinin göstergelerindendir."

Kurtulmuş, Kıbrıs'ın elektrik sorununun çözümüne ilişkin de birkaç yıl içerisinde Türkiye'yle Kıbrıs arasında entegre elektrikli sisteme geçilmesi için gayret edildiğini vurguladı. Kurtulmuş, bu ve benzeri projelerle amaçlananın Kıbrıs'ın egemenliğini, bağımsızlığını güçlü bir şekilde sürdürmek ama aynı zamanda da Kıbrıs'ın ekonomisini çok güçlü bir şekilde kalkındırabilmek olduğunun altını çizdi.

AA