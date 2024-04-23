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Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti.

Çocukları TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devrettiğini ve Meclis'i çok iyi yönettiğini anımsattı. Katip üyeler ve geleceğin milletvekillerinin de güzel bir oturum gerçekleştirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, çocukları tebrik etti.

23 Nisan'ın dünyada örneği olmayan büyük bayramlardan birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Bu bayramın, çocuk bayramı olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil, aynı zamanda geleceğe de güçlü şekilde hazırlanmaktır. Sizler, Türkiye'nin, dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük bir özgüvenle, büyük birikimle, iyi eğitimle, çevrenize, sevdiklerinize, millete ve vatana faydalı insanlar olarak insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak gelişmenizi temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu temennilerin, çocuklara duyulan güvenin bir göstergesi olarak, TBMM'deki makamını, sembolik olarak, çocukların oylarıyla Meclis Başkanı seçilen Aysima Arslan'a devredeceğini söyledi.

Çocuklara her alanda başarılar dileyen Kurtulmuş, çocuklardan ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.

"Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim"

Aysima Arslan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılının sevinçle, coşkuyla ve gururla kutlandığını dile getirerek, bu anlamlı günün, Türk milletine, insanlığa iyilik ve esenlik getirmesini diledi.

Bugünün, TBMM'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu kaydeden Arslan, "Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Dün ve bugün, vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve onun aziz Meclisinin, gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak her Türk evladının görevidir." ifadesini kullandı.

Böylesine anlamlı bir günde, Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur dolu bir adım atıldığını ifade eden Arslan, devletin aldığı sağlam kararlar ve milletin güçlü desteğiyle insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştiğini hatırlattı. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fırsatı bize sunan herkese, ülkemin tüm çocukları adına minnettarım. Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar son olmadığına olan inancım da tamdır. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm milletimize ve insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, bu anlamlı günü bir kez daha kutluyorum."

Yeni başkanın ilk icraatı

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, makamını Arslan'a bıraktı. Meclis Başkanı olduktan sonra ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine Arslan, "İlk icraat olarak çocukların mutlu, huzurlu bir Türkiye'de yaşaması için en iyi şekilde çalışırdım. Türkiye'deki herkesin mutlu, huzurlu, her zaman yüzlerinden gülücük saçmasını isterdim." dedi.

"Çocukların daha iyi eğitim aldığı okullar, sınıflar, kulüpler düzenlerdim" diyen Arslan, yardıma muhtaç, ihtiyacı olan çocuklara da yardımda bulunacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardında Kurtulmuş, yeni başkan Arslan'dan müsaade isteyerek salondan ayrıldı.