TBMM AA- Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anafartalar Zaferi, milletimiz için kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin yiğitlik dolu en parlak sayfalarındandır. Binlerce askerimizin bağımsızlık mücadelesiyle elde ettiği bu zafer, gelecek nesillere her daim güncellenecek şehadet davasını miras olarak bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad eden Kurtulmuş, şehitleri rahmetle andı.