İSTANBUL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık hizmetlerine erişim ve sektörün istihdam boyutunda engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında, "Engeli Olan Bireylerle Kapsayıcı İletişim" konulu yeni bir uzaktan eğitim programını yayına aldığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, "Engelsiz Kariyer" işbirliğiyle ve 10 videodan oluşan program, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında "sosyal erişilebilirlik" ilkesi doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi bir bakış açısıyla hazırlandı.

Bu eğitim programıyla, engellilere yönelik yetersiz veya yanlış bilgilerden kaynaklı önyargı ve ayırımcılığın ortadan kaldırılması ve kültürel değişime katkı sağlanması amaçlandı.

"Engeli Olan Bireylerle Kapsayıcı İletişim" e-eğitim programı, bankalarda görev yapan engelli çalışanlarla doğru iletişim kurma ve bankacılık hizmeti alan engelli müşterilere yaklaşım açısından dikkat edilmesi gereken temel içeriklerden oluşuyor.

Farkındalık Atölyesi, Engeli Olan Bireyleri Tanıyalım, Engeli Olan Bireylerle İletişimde İlk Adım, Engeli Olan Gruplarla İletişim, Engeli Olan Bireylerin Beklentileri, Engeli Olan Bireylerle İletişimde Altın Kurallar, Şubede Engeli Olan Bireylerle İletişimde Altın Kurallar, Engelleri Kaldıran Engelsiz Sözcükler ve Engeli Olan Bireylerin Hakları başlıklarından oluşan eğitim toplam 50 dakika sürüyor, e-eğitime https://egitimportali.tbb.org.tr/ adresli eğitim portalına üye olarak ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor.