Haber: Damla Oya Erman

Geçen hafta "Taylor Swift: Eras Turu" adlı neredeyse üç saatlik bir film, konserin görüntülerini sinemalarda sergilemeye başladı. Bilet satışları oldukça yüksek olsa da, sektör uzmanları Swift'in bazı farklı kararlar alarak çok daha fazla para kazanabileceğini düşünüyor.

Swift'in filmi ile diğer filmler arasındaki büyük fark, Hollywood stüdyosunun bu projeye dahil olmaması. Onun yerine, Swift doğrudan sinema salonları ile anlaşma yaptı.

Bu, kötü bir hamle olarak değerlendirilmemeli; Variety'ye göre, film dünya çapında 123 milyon dolar hasılat yapmış durumda ve The Hollywood Reporter'a göre ABD'de 90 milyon dolar kazandı. Film yapımının tahmini maliyeti 15 milyon dolar ve bir stüdyonun pay almadığı göz önüne alındığında, bu oldukça yüksek bir kar marjıdır.

Film, geçtiğimiz hafta sonu gişede birinci sırayı alırken, bu hafta sonu Martin Scorsese'nin merakla beklenen "Çiçek Ayının Katilleri" gösterime girdiğinde bile "Eras Turu"nun hala bir numarada olması bekleniyor.

Özellikle Amerika'da tarihin en yüksek hasılat yapan konser filmi olma özelliğini taşıyan "Taylor Swift: Eras Turu", Ekim ayının en yüksek açılışıdır.

Ancak filmi diğerlerinden ayıran bazı özellikler de bulunuyor ve bunlar her zaman olumlu olarak değerlendirilmiyor. Bunlardan biri, Swift'in izleyicileri yerlerinden kalkıp dans etmeye ve şarkı söylemeye teşvik etmesi. Bu, tipik sinema salonu davranışı olmadığı için birçok geleneksel sinemasever tarafından hoş karşılanmayabilir.

Ayrıca, Swift bilet fiyatlarını yetişkinler için 19.89 dolar, çocuklar ve yaşlılar için ise 13.13 dolar olarak belirledi. Bu, onun "1989" albümüne bir göndermedir. Bazı bölgelerde, bu fiyatlar normalden çok daha yüksektir ve aynı saat aralığında gösterilen diğer filmlere göre Swift biletleri ile diğer biletler arasında 10 dolarlık bir fiyat farkı bulunmaktadır.

Stüdyo yöneticisi, "90 milyon dolarlık bir açılışa karşı çıkmak zor" derken, aynı zamanda "Bu, sektör için harika bir şey... ancak profesyonellerin kontrol etmemesi nedeniyle masada para kaldı" diyor.

Swift'in filmi için alınan diğer kararlar da dikkat çekici. Film, yüksek talep nedeniyle son dakikada tam bir gün erken gösterime girdi. Bu nedenle prömiyer, beklenen Cuma yerine Perşembe günü gerçekleşti. Ancak bu kararın büyük sinema zincirlerine (AMC, Cinemark ve Regal) avantaj sağladığı belirtiliyor. Diğer sinema salonları ise bu ani değişiklik nedeniyle programlarını yeniden düzenlemek, gelecek aylar için planlarını yeniden yapmak ve web sitelerinin çöküp çökmeyeceği konusunda stres yaşamak zorunda kaldı.

Bu tür değişiklikler, bazı hayranların beklediği ilk gösteriye bile gidememelerine neden oldu ve bu da bazılarının sessiz bir sinema salonuna gitmek zorunda kalacakları anlamına geldi. Swift'in bunu sadece o gün karar verdiği gibi gösterilmiş olmasına rağmen, gerçekte öyle olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor.

Tüm bu sorunlara rağmen, gişe analisti Paul Dergarabedian, Swift'in filminin alışılmadık kararların sonucunda ekstra yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasılata ulaşacağını düşünüyor.