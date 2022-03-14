RÖPORTAJ: Habib BABAR

Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Yeşilçam filmleri bizi kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Tekrar tekrar izlediğimiz ve her defasında aynı keyfi aldığımız yapımların bu kadar sevilmesinde senaryosu kadar oyuncu kadrosunun da büyük payı var… Hülya Avşar’ın hızla şöhreti yakaladığı bir dönemde yeşil gözleri, muhteşem güzelliğiyle Avşar kızına benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Neslihan Acar, fırtınası başlamıştı sinema dünyasında… Neslihan Acar’ın rol aldığı filmler adeta gişe rekoru kırmaya başlamıştı. Sinemaseverler onun filmleriyle kah ağlamış, kah duygulanmıştı… Çocuk yaşta setlerle tanışan ünlü oyuncuyla dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun bakalım bu keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldim. Henüz dört yaşındayken ailemin tanıdığı bir ajansın vesilesiyle reklam filminde oynamışım.(Gülerek konuşmasına devam ediyor…) Yani çocuk yaşlarda setlerle tanışmışım. 13 yaşına geldiğimde yani 1986 yılında Ali Özgentürk’ün yönetmenliğini yaptığı Müjdat Gezen, Halil Ergün, İhsan Yüce ,Güler Ökten ve Menderes Samancılar başrollerini paylaştığı ‘Bekçi Murtaza’ isimli sinema filminde rol aldım.

PEKİ SONRA NELER OLDU?

Yapımcılar oyunculuğumu çok beğenmişti. Daha sonra ardı ardına film teklifleri gelmeye başladı. Artık setten sete gitmeye başlamıştım. Sinema severlerin tanıdığı ünlüler kervanına katılmıştım.

ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN OKULDAN UZAKLAŞTIRILDIM

SİNEMAYA MERHABA DEDİKTEN SONRA EĞİTİMİNİZE NEDEN ARA VERDİNİZ?

Oyunculuk ile eğitimimi bir arada yürütüyordum. Henüz 16 yaşındaydım. Bir filmde rol almıştım. O filmdeki bir öpüşme sahnesi nedeniyle okuldan uzaklaştırıldım. Tabii magazin basını yüzünden böyle bir durum oluştu. Gazetelerde haber çıkınca bu ceza verildi. Durum böyle olunca da okuldan soğudum, okumak istemedim. Yani ortaokul mezunuyum. Oyunculukta okullu değil, alaylıyım.

EN SON HANGİ PROJEDE YER ALDINIZ?

Yaklaşık iki yıl önce Kudret Sabancı’nın yaptığı ‘Kapan’ filminde Erkan Petekkaya ile kamera karşısına geçtim. Bir yıl önce de özel bir TV kanalında gösterime giren ‘Maraşlı’dizisinde ise Alina Boz’un annesini oynadım.

ESKİ FİLMLER İLE YENİ FİLMLER ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yeni filmlerde teknoloji ile birlikte koşullarda iyileşti. Ama, Yeşilçam başka bir sevda çoğumuz için… Tabii seyirci içinde öyle düşünüyorum. Bizler Yeşilçam dönemi daha imkânsızlıklar içinde çalışıyorduk. Böyle karavanları, makyözleri, sanat yönetmenleri, kostümcüleri dizilerde gördük. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Ben ve benim jenerasyonun böyle bir şey yaşamadık. O dönemler daha zor dönemlerdi. Şimdikini baktığımız zaman dizi çekerken zamana karşı bir yarış içindesiniz. Çok uzun sürede neredeyse bir hafta içinde bir bölümü bitirmek zorundasınız . Yeşilçam’a göre daha konforlu çalışıyoruz.

NUR SÜRER İLE AYNI PROJEDE YER ALMAK İSTERDİM

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Bu sezon için yeni bir dizi yok ama, ertelenen iki sinema filmi var. Pandemi ve ekonomik koşullar yüzünden erteledi.

BİRLİKTE OYNAMAK İSTEDİĞİNİZ, ANCAK OYNAYAMADIĞINIZ OYUNCU VAR MI?

Yeşilçam 'ın en önemli oyuncuları ve yönetmenleri ile çalıştım. Dolayısıyla içimde keşke dediğim pek kimse kalmadı. Ama benim özelimde de sevgili ablam olan Nur Sürer ile oynamayı çok isterdim en büyük hayranıyım onun bence ülkenin en güçlü kadın oyuncusudur.

SİZCE OYUNCULARA HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRÜYORLAR MI?

Hayır, oyunculara hak ettikleri değer verilmiyor. Aslında her şey toplumla, halkla, arz ve taleple ilgili… Bence bizim insanlarımız tembel. Yani mesela bir futbol maçına verdiği değeri, sinemaya, kitap okumaya, tiyatroya hiçbir zaman vermedi. Şimdi baktığımızda dünyanın en akıllı, en kültürlü çocuğunu görüyorum bazen bilmediği şey yok, ancak tiyatro ve sinema hakkında fikri yok.

NESLİHAN ACAR OLMA SEBEBİM İBRAHİM TATLISES’DİR

İBRAHİM TATLISES İLE FİLMLERDE OYNADINIZ YOLUNUZ NASIL KESİŞTİ?

İbrahim Tatlıses benim hayatımın dönüm noktası… Hatta şöyle söyleyebilirim Neslihan Acar olma sebebim. İbrahim bey o dönem ‘Mavi Mavi’ filmini çekecek. Filmde oynayacak Hülya Avşar’ın kız kardeşini oynayacak birini arıyormuş. Sonra beni görüyor ve kesinlikle bu kız oynamalı demiş. .Ben bu filmde önce Hülya Avşar’ın kız kardeşini oynadım. İbrahim bey o filmden sonra bir ilke imza attı. Yani o dönem yapılmayan bir şey yaptı. Benimle başrol oynadı. O dönem ne Televizyonlar filan yok. Sinema’da hep starlar starlarla filmler yapardı. Birde yan birde yan karakterler olurdu. Yani ‘İsimsiz birini alayım da başrol yapayım’ olayı yoktu. Yani bu düşünceyi önce İbrahim bey, ardından da Müjde Ar,böyle bir akım başlattı. Ben ilk başrol filmimi İbrahim bey ile yaptım. Neyse film çekimleri bitmişti. Bir sabah kalktığımda filmin afişleri basılmış ve tüm gazetelerde filmle ilgili haber yayınlamış…

Afişte ve gazetelerde Oksal olan soyadım Acar olarak değiştirilmişti. Biran neye uğradığımı şaşırdım. Benim haberim olmadan soyadım değişmişti… Direk İbrahim beyin yanına gittim.. ‘İbrahim bey bu ne ya.. Neslihan Acar kim… Benim soyadım Oksal’ diye sordum… İbrahim bey bana ‘Bak bu kulağa daha güzel geliyor’ dedi. Ona ‘Keşke bir haber vereydin’ dedim. Neyse sağ olsun… İbrahim Tatlıses, benim elimden tutan, sinemada adam akıllı adım atmamı sağlayan, soyadımı veren ve uzun yıllar da elimi bırakmayan kıymetli sanatçıdır. Onlar ülkeye mal olmuş starlardır. Seveni var, sevmeyeni var. Öyle böyle ayrı düştüğümüz zamanlar oldu. Ç ok uzundur ayrı düştüğümüz vakitler var. Ancak emekler inkar edilmez, bende büyük emeği var. Derya hanım da keza öyle.

HÜLYA AVŞAR’A BENZETİLMEK HOŞUMA GİTMEDİ

HÜLYA AVŞAR’A BENZETİLMEK HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Yok hoşuma gitmedi. Çokta takılmadım… Bir insan kendi farkındalığını yaratmalı. Hülya Avşar ‘a benzetilmek güzel bir şey değil. Ben bir oyuncuyum o da bir oyuncu ve sen oma benzetiliyorsun hiç hoş bir olay değil. Benim Hülya Avşar’a benzemenin dışında bir kariyerim var. Ben bir oyuncuyum, Hülya Avşar bir star. Bir defa bunu bilmek gerekiyor. Starlık ayrı bir kavram, oyunculuk başka birşeydir. Ne Hülya Avşar’a benzediğim için 45-50 filmde,15-20 dizide oynadım ,ne de bu yüzden tercih edildim. Star olmak için bir gayretim olmadı. Çünkü benim özelim çok önemliydi, ben özelimi yaşadım. Yani istesem olurdu o dönem. Benzetilmekten şikayetçiyim mi hayır çok güzel bir kadına benzetiliyorum. Ben bunun ne avantajını, ne de dezavantajını yaşamadım. Böyle bir şey yok ama onu seviyorum.