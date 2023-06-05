HABER: Almina Besra BABAR

ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde şubeleri bulunan Sultan Tatlı, İstanbul’da 5’inci şubesini Aksaray Yusufpaşa’da açtı. Mehter marşı ile yapılan açılışa iş ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Sosyal Medya Fenomeni Mehmet Berk Ergin’de açılışta hazır bulundu. Yeni tatlı çeşitleri, ürettikleri kahve ve çay ürünlerini Türk Halkının hizmetine sunacaklarını dile getiren Sultan Grubun Kurucusu Samir Alkasir ve Sultan Tatlı Genel Müdürü Alaa Khamis ‘Türkiye’nin dört bir yanına şubeler açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde büyük bir tatlı festivaline de imza atacağız’dedi.

Açılışta yaklaşık 300 tepsi tatlı davetlilere ve caddede bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Şubenin önünde kuyruk oluştu.