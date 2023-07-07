İSTANBUL AA- TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Engürülü , Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin 2023 yılındaki ilk 6 aylık sürecine ve gerçekleştirilen hasar ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

Bekir Engürülü, 2023 yılı poliçe üretim sürecini büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Bu doğrultuda, tarım sigortalarında 1.8 milyon adet poliçe üretildi. Toplamda 9.5 milyar TL’lik prim üretimimiz var. 265 milyar TL’lik tarımsal değer, 23 milyon dekarlık alan ve 8.5 milyon baş hayvan sigortalandı. Toplamda 147 milyon dekar alan var. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık’ta sona ermesine bağlı olarak, yılsonundaki poliçe üretimi daha hızlı oluyor. 2023 yılını değerlendirirken, yılsonuna bakarak daha net bir bilgi verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Toplamda 5.5 milyar TL’lik bir hasar ödemesi yapmış olacağız"

İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak, meteorolojik olayların hem şiddeti arttığını hem de frekansı çok yükselttiğini aktaran Engürülü, "Bunun neticesinde hasarlar da arttı. İlk 6 aylık süreçte; üreticilerimizden ve yetiştiricilerimizden aldığımız ihbarlara bağlı olarak 330 bin adet hasar dosyası açıldı. Açılan hasar dosyaları çerçevesinde şu ana kadar toplam 1.2 milyar TL’lik hasar tazminatı ödemesi yaptık. Devam eden süreçte, hasar dosyası tamamlanacak olan üretici ve yetiştiricilerimize de 4.3 milyar TL’lik bir hasar ödemesi daha yapılmasını öngörüyoruz. Bu şekilde toplamda 5.5 milyar TL’lik bir hasar ödemesi yapmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Engürülü, toplam 330 bin adet hasar ihbarının 217 bin adedi bitkisel ürün sigortasından geldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Manisa, Giresun, Malatya ve Samsun en fazla ihbar aldığımız yerler. Hasar ihbarlarının nedenlerine baktığımızda, dolu ilk sırada geliyor. Daha sonra sırasıyla don, sel-su baskını ve fırtına geliyor. Bu yıl özelinde deprem de ihbarlar arasında ilk sıralarda bulunuyor. Dolu zaten, tarım sigortasında da en önemli risk olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte, dolu riski daha da artıyor. Hava ısındığı zaman yeryüzü sıcak ve bir yağış kütlesi geldiğinde bu yağış otomatikman doluya dönüşüyor.

Bir önceki programda da geldiğimde belirtmiştim. Amasya, Mecitözü ve Çorum bizim her yıl karşılaştığımız, dolu riski olan bölgeler ve bizi yine yanıltmadı. Sel-su baskınları, dolu yağışları ve dolu geçişleri Samsun Bölgemizde sıklıkla karşılaştığımız riskler. Ben de geçtiğimiz günlerde bölgedeydim. Bu bölgede özellikle fındık ürünü, don riskinden olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü fındığa daha çok zarar veren don riskidir. Doluda ise daha çok karşılaştığımız ürünler ise; buğday, elma, arpa ve kayısı. Bu sene Malatya’da da hem kısmi don oldu hem de şiddetli dolu yağışları meydana geldi."

113 bin hasar ihbarının ve 633 milyon TL hasar ödemesinin olduğunu aktaran Engürülü, "Devam eden süreçte yetiştiricilerimize 400 milyon TL’lik bir ödememiz daha olacak. Büyükbaş ve küçükbaşta hastalıklar, deprem ve vahşi hayvan saldırısı riskleri öne çıkıyor. Kümes hayvanlarında ise deprem, elektrik sistemine bağlı olarak fan durması önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl su ürünlerinde fırtına riski ile beraber, özellikle Karadeniz’de su sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olarak balıklarda enfeksiyon hastalıkları gelişti. Bunların neticesinde birtakım zararlar oluştu. Arıcılık sigortasında ise vahşi hayvan saldırısı ve sel-su baskını riskleri öne çıktı." bilgisini paylaştı.

"Tarım sigortasında ekspertiz işlemleri 2 kademede yapılıyor"

Muallak hasarı ödenmesi beklenen hasar olarak tanımladıklarını ifade eden Engürülü, "Tarım sigortasında ekspertiz işlemi iki kademede yapılıyor. Birinci kademede eksperler ön ekspertize gidiyor. Burada deniliyor ki; don veya dolu riski gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Rapor düzenleniyor ve tahmini bir hasar oranı belirleniyor. Ancak kesin hasar oranı, hasattan önce belli oluyor. Genellikle buğday ve arpa gibi tarla ürünleri için hasat dönemleri, Temmuz ve Ağustos ayları. Üzüm ürünü için Eylül ve Ekim gibi aylara da uzayabiliyor.

O dönemler gelmeden önce de kesin ekspertiz işlemi yapılamıyor. Kesin ekspertiz işlemi de yapılamadığından hasarı, muallak hasar olarak değerlendiriyoruz. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde sigortalıya ödeniyor." ifadelerini kullandı.

Engürülü, TARSİM'in kar amacı taşımadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigorta tekniği çerçevesinde, çiftçinin gerçek zarar oranını belirleyerek, karşılamak üzerine kurulmuş bir yapı. Bu nedenle çiftçimiz, hasar ödemesi konusunda hiç kaygılanmasın. Ben ve arkadaşlarım herhangi bir hak kaybı olmaması için sürekli olarak takipteyiz. Üreticilerimiz bizlere iletişim kanallarımız aracılığıyla da hızlı bir şekilde ulaşarak, taleplerini iletebilirler. Dün Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bir ziyarette bulundum. Burada sigortalı üreticimizin buğday tarlasında bir yangın hadisesi meydana gelmişti.

Kendisinin zararını karşılayacağız ancak ürününü kaybettiği için çok üzgündü. Özellikle bu dönemlerde yangın riskine dikkati çekmek isterim. 2023 yılında toplam 407 adet yangın ihbarı almışız. Bunun 338 adedi sadece Haziran ayında gelmiş. Tarımsal faaliyetlerin devamlılığı hepimiz için önemli. Üretimi kaybetmememiz esastır. Üretimin devamlılığı konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Son olarak üreticilerimize bu yoğun olarak çalıştıkları dönemde verimli bir hasat sezonu diliyorum."