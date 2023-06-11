Merkez Sarıçam ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 375 öğrencisi, tarımsal alanda verilen eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Toprağın işlenmesi, tohum ekimi, ürün yetiştirilmesi ve hasat süreçlerini öğrenen liseliler, edindikleri bilgileri sahadaki uygulamalarla pekiştiriyor.

Okul bünyesindeki 1 dönümlük serada patlıcan, biber, domates ve salatalık yetiştiren "genç çiftçiler", eğitime tahsis edilen yaklaşık 40 dönümlük araziye ektikleri buğday tohumlarından da olumlu sonuç aldı.

Öğrencilerin ektiği buğdaylar, biçerdöverle hasat edildi.

Öğrenciler ürettiklerini tüketiyor

Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, AA muhabirine, bir bölümü siyez olan buğday tohumlarının eğitim çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulduğunu söyledi.

İlk hasadı yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten İnal, "Çok şükür hasadımız gayet verimli geçti. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, bereketli topraklara bereket katacak öğrenciler yetiştirmek. Ara eleman değil, ana eleman yetiştirmek." dedi.

İnal, öğrencilerin serada da üretim yaptığını anımsatarak, "Öğrencilerimiz çeşitli mevsimsel ürünleri yetiştirip, hasat ediyor. Bunların bir kısmını yurdumuzdaki öğrenciler için kullanıyoruz bir kısmını da öğrencilerimize ve ailelerine dağıtıyoruz. Bu yıl serada da verimli bir hasat dönemi geçirdik. Öğrencilerimizi tarım alanında en verimli şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Zeynel Girente de peyzaj, tarım alet ve ekipmanları, bahçe ile tarla bitkileri alanlarının bulunduğu okuldaki öğrencilerin üretimin her aşamasında görev aldığını dile getirdi.

İlk etapta yaklaşık 5 ton buğday topladıklarını anlatan Girente, "Hasat edilen ürünleri ekonomiye kazandırıp, okulumuzun diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve tarımsal çalışmalarımızı genişletmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

"Toprakla oynamak çocuk büyütmek gibi"

Lisenin 10. sınıf öğrencilerinden Celil Cevher Güçlü, buğday hasadının güzel geçtiğini, yetiştirdikleri ürünü toplamaktan keyif aldığını söyledi.

Hatice Kıydal da eğitimlerini pekiştirme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Toprakla oynamak, bitkiye bakmak çocuk büyütmek gibi. Özellikle kız öğrencilerin okulumuza gelmesini isterim. İş imkanı çok güzel, mezunlarımız iş başında. Ben de üniversite eğitimimin ardından ziraat alanında iş yeri açacağım." dedi.

AA