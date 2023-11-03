Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama da gerçekleştiriliyor.

Yaban hayatı için 3 yıl önce başlatılan Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi ile havadan aşı atımı 29 ilde sürdürülüyor.

Mücadeleyle, hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasındaki enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.

Bakanlık, 2008-2010 döneminde de kuduzla mücadele amacıyla Avrupa Birliği (AB) destekli Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi'ni uygulamıştı. Bu kapsamda 3 yılda yaban hayatına yönelik 1 milyon 800 bin doz oral ve 3 milyon doz parenteral kuduz aşısı uygulandı.

2014-2016'da yürütülen Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi kapsamında ise 3 yıl süreyle 3 kampanya ile 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı.

AB desteği de sağlanan Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi kapsamında ise yaban hayatına yönelik 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen 7 kampanya döneminde 35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı.

Yemlere dokunulmaması önem taşıyor

Bakanlık bu yıl da aşılama çalışmaları kapsamında 2 milyon 640 bin doz oral kuduz aşısı alımı gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sonbahar dönemi aşılama çalışmalarına Erzurum'dan başladı. Aşılama çalışması, Erzurum'un yanında, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de gerçekleştirilecek.

Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde, yemin kokusunda değişiklik meydana geliyor. Bu da yaban hayvanlarının yemleri tüketmemesine sebep oluyor. Bu nedenle kırsal ve ormanlık alanlara havadan atılan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

Bakanlık, sahipli kedi ile köpekleri de il ve ilçe müdürlüklerinde aşılarken, sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere aşı temin ediyor. Bakanlıkça, 2021'den bu yana kuduz hastalığına karşı sahipli ve sahipsiz 1 milyon 603 bin 231 kedi ve köpek aşılandı.