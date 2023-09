İyi hafta sonları dostlarım!

Tarihten iki güzel ses alalım hep beraber.

-İlki 101 yıl önce bugün ve adı İZMİR,aslında adı TÜRK ve sonuçta adı TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

“BÜTÜN CİHAN İŞİTSİN Kİ EFENDİLER!

İZMİR ARTIK HİÇ BİR KİRLİ AYAĞIN BASAMIYACAĞI KUTSAL BİR TOPRAKTIR!”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

9 Eylül 1922.

...

Selam olsun!

Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren ve bize HÜR,ÖZGÜR bir ülke bırakanlara...

BAŞTA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM.RUHLARI ŞAD OLSUN.

GÜZEL İZMİRİMİZ'İN KURTULUŞUNUN 101.YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN.

TÜRK OLAN HER İLDE "KUTLU OLSUN KURTULUŞ"NİDALARIMIZ YANKILANSIN .

...

-Gelelim ikinci sese;önce hüzünlü sonra kutlu sesti tarihte.

Çok gerilerde değil ki tarihler unutulsun!

Ama unutuldu işte 2 gün önce idi ;kimse hatırlamadı.

Türk Milletinin dün gibi aklında olmalı ve aklından çıkmamalı 20 temmuz 1920 tarihi.

YEŞİL BURSA İÇİN KARA BİR GÜN!!!

Hatırlayalım:Osman Gazi'nin kabri bulunan

Yeşil Bursa'mıza Yunan bayrağı çekilir.

Ankara'nın kalbi buz keser.

Zaten her gün üzülmektedir,gelen her işgal haberinde...

Her gün işgal ,her an zulüm

İtilaf devletleri tarafından yurdun dört yanında.

Lakin yerli İşbirlikçiler daha çok acıtır yürekleri yaptıkları ile.

23 nisan 1920’de kurulan Genç TBMM’nin kürsüsüne “kapkara örtü” serilir,bu işgali hatırlatan!

Örtüye "devamlı yas "anlamına gelen

“PUŞİDE-İ SİYAH”adı verilir .

Ve o örtü kesin zaferden sonra ,

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK 'ÜN isteği ile 7 eylül 1922'de kaldırılır.

1918-1919-1920 yıllarında her an zulüm -işgal haberleri ile sarsılan yürekler;

1922 yılı 26 ağustos-9 eylül arası her an "KURTULUŞ"haberleri almıştır...

5 eylül 1922 tarihi,Bilecik için kurtuluş günüdür.Aynı zamanda Aydın Kuyucak'ın...

6 eylül ise,Balıkesir,İnegöl ve Söke'nin...

KURTULUŞ GÜNLERİ KUTLU OLSUN ŞEHİRLERİMİZİN,BELDELERİMİZİN...

Her zaman söyleyip hatırlatacağım:

KURTULUŞU GERÇEKLEŞTİRENLERİN BAŞTA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

olmak üzere Ruhları şad olsun;

Aziz hatıraları önünde tekrar saygı,minnet ile eğiliyorum .

...

ÜLKEMİZ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR.

ARAMIZDAKİ İŞBİRLİKÇİLERİ TESPİT EDİP,

UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ VE KESİNLİKLE

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMELİYİZ ..

RABBİM BU MECLİSTE KARA ÖRTÜ SERDİRMESİN BİR DAHA BU MİLLETE...

O günler asla hafızamızdan silinmesin ...

SİLİNMESİN ÇÜNKÜ “UYUYAN MİLLETLER YA ÖLÜR;YA DA KÖLE OLARAK UYANIRLAR.”