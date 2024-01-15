Haber: Damla Oya Erman

Ocak 2024 itibariyle Wikipedia, 300'den fazla dilde 6.8 milyon makaleye sahiptir.

2000 yılında başlatılan Nupedia, girişimci Jimmy Wales ve filozof ile internet proje geliştiricisi Lawrence Sanger'ın uzmanlar tarafından yazılmış, eleştiriye tabi tutulan içeriği ile ücretsiz bir çevrimiçi ansiklopedi oluşturma girişiminin başarısız bir denemesini temsil etti.

Ancak Nupedia'nın süreci çok yavaştı: İlk altı ayda sadece iki makale yayınlandı. Ardından, Wales ve Sanger'ın başlattığı Wikipedia geldi ve herkesin inceleme olmadan makale yazmasına izin vererek büyük bir büyümeye yol açtı: İlk yılın sonunda web sitesi, 18 dilde 20.000'den fazla makaleye sahipti ve 2006'da bir milyonu aştı.

Wikipedia'nın muazzam, kullanıcı kaynaklı bilgi merkezi, güvenilirlik konusunda hemen soruları beraberinde getirdi. Komedyen Stephen Colbert şöyle dedi: "Bilgi aradığımda ya da biraz yaratmak istediğimde Wikipedia ilk gittiğim yerdir."

2008'de The Guardian'da yayımlanan bir değerlendirmede yazar Nicholson Baker şunları yazdı: "Wikipedia sadece inanılmaz bir şey. Gerçekten devasa, özgün, dikkatli, karışık, komik, şaşırtıcı ve kaynayan tartışmalarla dolu ve ücretsiz, ve hızlı."

Wikipedia, kurallarına uygun içeriği korumak için çalışan gönüllü editör ordusu ile başladı - nötr bir bakış açısından yazma gibi altın bir kuralı vardı. Ancak çevrimiçi vandalizm ve makalelerin sulandırılması sorunu devam ediyor, yüzlerce tartışmaya yol açıyor.

Birçok politikacı, hükümet kurumu, dini kuruluş ve tanınmış figür, girişlerini aklamaya yönelik değişiklikler yapmakla suçlandı, kötü niyetli oyuncular ise olumsuz saldırılar için işaretlendi. Wikipedia, bir sayfaya yapılan her değişikliği kaydeden yazılımı kullanarak içeriğini izlemeye çalıştığını söylüyor. Bazı aşırı durumlarda, sürekli olarak öznel düzenlemeleri yapan kaynakların IP adreslerini yasakladı.

Doğruluk sürekli bir endişe kaynağı olmuş olabilir, Sanger kendisi 2002'de Wikipedia'dan ayrıldı ve daha sıkı makale düzenleme kriterleri kullandığını söyleyen rekabetçi bir çevrimiçi ansiklopedi olan Citizendium'u kurdu.

Wikipedia'nın doğruluğu, bazı eleştirmenlerin söylediği kadar kötü olmayabilir. Nature dergisinin 2005 tarihli bir araştırması, Wikipedia'nın bilim girişlerinin doğruluğunda geleneksel bir ansiklopede yayıncı olan Encyclopaedia Britannica, Inc.'e yaklaştığını buldu. Britannica, Nature çalışmasını reddetti ve "öldürücü bir hata" olarak adlandırdı.

Wikipedia'nın adı, kelimeyi yaratan Sanger'dan geldi ve bu kelimeyi "hızlı" anlamına gelen Hawai dilindeki "wiki" kelimesi ile ansiklopedi kelimesinin birleşimi olarak oluşturdu.