Haber: Damla Oya Erman

11 Şubat 1847 yılında dünyaya gelen Edison, modern dünyanın aydınlatma sistemlerinden, ses kayıt cihazlarına kadar birçok icatla yaşamımıza büyük etki yapmıştır.

Edison'un en ünlü icatları arasında elektrik ampulü, gramofon ve kinetoskop gibi icatlar bulunmaktadır. Ancak, sadece 1093 Amerikan patenti alması ve dünya çapında etkileriyle değil, aynı zamanda icatlarıyla topluma olan katkılarıyla da hatırlanır.

Bugün, Edison'un doğum gününü kutlarken, onun yenilikçi ruhunu ve icatlarının günümüz teknolojilerine olan mirasını hatırlamak için bir fırsat sunuluyor. Edison'un icatları, bugün hala hayatımızın bir parçası ve onun mirası sonsuza kadar yaşayacak gibi görünüyor.