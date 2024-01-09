Haber: Damla Oya Erman

Bu taşınabilir cihaz, dokunmatik ekranı, iPod'u, kamerası ve web tarama özellikleri ile dikkat çekti. Jobs, geleneksel tarzıyla sahnede belirirken, iPhone'u "diğer mobil telefonlardan beş yıl önce olan devrim niteliğinde ve sihirli bir ürün" olarak tanımladı.

ABD'de 29 Haziran 2007'de satışa sunulduğunda, binlerce müşteri Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak bu yenilikçi cihazı edinmek için sıraya girdi. Time dergisi, 2007'nin sonlarına doğru, 1.4 milyondan fazla satılan iPhone'u yılın icadı seçti. iPhone, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve 2008'de Asya'nın bazı bölgelerinde satışa sunuldu.

Temmuz 2008'de Apple, kullanıcıların iPhone'larına oyunlar, sosyal medya, seyahat planlaması gibi birçok uygulamayı indirebilecekleri çevrimiçi App Store'u başlattı. Bu adım, iPhone'u yalnızca bir telefon değil, aynı zamanda çok yönlü bir cihaz haline getirdi. Apple daha sonra iPhone'un üzerine bir dizi güncellenmiş model ekleyerek teknoloji dünyasında önemli bir oyuncu haline geldi.

Steve Jobs'un liderliğindeki Apple, iPhone ile birlikte dünya çapında ekonomik ve teknolojik bir güç haline geldi. 2012 itibariyle, iPhone'un tanıtılmasının ardından beş yıl içinde 200 milyondan fazla satıldı. iPhone, Jobs'un kurucu ortağı olduğu Apple'ı, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası yapan Macintosh ve iPod gibi yenilikçi ürünler listesine ekledi.