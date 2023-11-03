Haber: Damla Oya Erman

Laika, bir kısmı Sibirya kurtçığı ırkından, sokaklarda başıboş yaşayan bir köpekti. Ancak Sovyet uzay programı için görevlendirilmeden önce Moskova sokaklarında bir hayat sürüyordu. Laika, SSCB'nin ikinci yapay Dünya uydusu olarak uzaya yola çıktı ve sofistike bir yaşam destek sistemi tarafından hayatta tutuldu. Vücuduna takılan elektrotlar, bilim insanlarına uzay seyahatinin biyolojik etkileri hakkında önemli veriler sağladı. Ancak, Laika aşırı ısınma ve panik nedeniyle yaşamını yitirdi.

Laika'dan önce, Sovyetler Birliği'nin ilk insanlı uzay görevine hazırlık olarak en az on iki Rus köpeği daha uzaya fırlatmıştı. Ne yazık ki, bu köpeklerden beşi uçuş sırasında hayatını kaybetti. 12 Nisan 1961 tarihinde Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 uzayaracıyla uzaya seyahat eden ilk insan oldu. Bir kez Dünya'yı çevreledikten sonra güvenli bir şekilde Sovyetler Birliği'ne döndü.

Bu tarihi olay, uzay keşiflerinde önemli bir adımı temsil ediyor ve insanlık için yeni ufukların keşfine açılan kapıyı aralıyor.