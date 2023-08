Haber: Damla Oya Erman

1951 yılında Chicago'da doğan Williams, sinema dünyasına 1977 yılında düşük bütçeli komedi filmi "Can I Do it ‘Til I Need Glasses?" ile adım attı. Ardından "The World According to Garp" (1982), "Moscow on the Hudson" (1984) ve "Good Morning, Vietnam" (1987) gibi önemli yapımlarda rol aldı. "Good Morning, Vietnam" ile ilk kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Williams, "Dead Poets Society" ve "The Fisher King" (1991) filmlerindeki performanslarıyla da En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde adaylık elde etti.

Williams'ın kariyerindeki diğer dikkat çekici roller arasında 1992 yapımı "Aladdin" animasyonunda cini seslendirmesi, "Mrs. Doubtfire" filminde İngiliz dadıyı canlandırması ve "Good Will Hunting"deki terapist rolü bulunuyor. Bu son rolü ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Oscar kazandırdı. Ardından "One Hour Photo" (2002), "The Night Listener" (2006), "Happy Feet" serisi (2006-11) ve "Night at the Museum" serisi (2006-14) gibi projelerle izleyicinin karşısına çıktı.

Williams, hayır işleriyle de biliniyordu. Evsiz insanlara yardım etmek amacıyla Billy Crystal ve Whoopi Goldberg gibi isimlerle Comic Relief organizasyonu için televizyon programları düzenledi. Ayrıca düzenli olarak USO turlarına katılarak dünya genelindeki Amerikan askerlerini eğlendirdi. Stand-up gösterilerinde Williams, madde bağımlılığı ve aykırılıkla mücadelesi hakkında samimi açıklamalarda bulunuyordu.

Williams'ın vefatının ardından Hollywood camiası ve daha geniş bir topluluk onun anısına övgüler sunarak taziye dileklerini iletti. O dönemin ABD başkanı Barack Obama, "O bir havacı, doktor, cin, dadı, başkan, profesör, Bangarang Peter Pan ve her şeyin arasındaydı. Ancak o eşi benzeri olmayan biriydi. Hayatımıza uzaylı gibi gelse de, sonunda insan ruhunun her yönüne dokunmayı başardı." şeklinde konuştu.