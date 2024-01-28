Haber: Damla Oya Erman

İngiliz edebiyatının en tanınmış yapıtlarından biri olan bu roman, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon kopya satarak büyük bir başarı elde etti.

Jane Austen'ın keskin gözlem yeteneği ve zekice dokunuşlarıyla yazılmış "Pride and Prejudice," 19. yüzyıl İngiltere toplumunun çeşitli yönlerini ele alarak romantizm ve sosyal eleştiri unsurlarını bir araya getiriyor.

Eser, başta Elizabeth Bennet ve Fitzwilliam Darcy olmak üzere unutulmaz karakterleriyle okuyucularını etkileyici bir hikayenin içine çekiyor.

Roman, yayımlandığı tarihten bu yana edebiyat dünyasında derin izler bırakmış ve birçok dilde defalarca basılmıştır. "Pride and Prejudice," sadece edebi değeriyle değil, aynı zamanda insan ilişkileri, sınıf farkları ve aşk üzerine derinlemesine düşündürücü temalarıyla da öne çıkmaktadır.

Bugün bile popülerliğini koruyan bu klasik eser, Jane Austen'ın ölümünden sonra da birçok uyarlamaya konu olmuş ve kültürel mirasımızda önemli bir yer edinmiştir.