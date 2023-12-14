Haber: Damla Oya Erman

Washington, Amerikan tarihinde önemli bir figür olarak biliniyor ve ölümü ülkede büyük bir yas dalgasına neden oldu.

1732'de Westmoreland County, Virginia'da çiftçi bir ailede doğan Washington'ın askeri kariyeri, 1754'te Virginia koloni milisinde yarbay olarak görev almasıyla başladı. Ohio Nehri vadisindeki Fransızlara karşı yapılan küçük bir seferin liderliğini üstlendi. İki yıl sonra, Fransız ve Hint Savaşı sırasında batı Virginianın savunmasını yönetti. Savaşın sona ermesinin ardından askeri görevinden istifa edip çiftçilik hayatına geri döndü ve Virginia Temsilciler Meclisi'nde görev aldı.

Washington, 1774'te Virginia'yı Kıtalararası Kongre'de temsil ederek İngiliz vergilerine ve Amerikan kolonilerinin baskısına karşı çıktı. Amerikan Devrimi'nin başlamasıyla birlikte, Washington, yeni kurulan Kıtalararası Ordusu'nun komutanı olarak atanmak üzere aday gösterildi. Bu atama, bazı Kongre üyeleri tarafından diğer adayların daha uygun olduğu düşünülerek eleştirilse de, Washington'ın liderliği, Güney kolonilerini Yeni İngiltere'deki isyana daha yakın bir şekilde bağlamasına yardımcı olması nedeniyle kabul edildi.

General Washington, deneyimsiz ve yetersiz donanımlı sivil askerlerden oluşan ordusuyla Amerika'daki Britanya kuvvetlerine karşı etkili bir savaş yürüttü ve Fransızların müdahalesini teşvik etti. 19 Ekim 1781'de Yorktown, Virginia'da Britanya Generali Charles Lord Cornwallis'in devasa ordusunun teslim olmasıyla Washington, güçlü bir ulusu mağlup etmiş oldu.

Savaşın ardından Washington, zaferin ardından Mount Vernon'daki malikanesine emekli olmasına rağmen, 1787'de Philadelphia, Pennsylvania'daki Anayasa Konvansiyonu'na başkanlık etmek üzere politikaya geri döndü. 1789'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak oybirliğiyle seçildi ve başkanlık görevine başladı.

Başkanlık döneminde Washington, ülkeyi birleştirmeye ve yeni cumhuriyetin iç ve dış çıkarlarını korumaya çalıştı. Başkanlığı sırasında, "Bilinmeyen bir zeminde yürüyorum. Davranışımda neredeyse herhangi bir bölüm ileride örnek alınabilir" dedi. Başkanlığı sırasında, Alexander Hamilton ve Thomas Jefferson gibi parlak politikacılardan oluşan kabinesini etkili bir şekilde kullandı ve başkanlık zulmü korkularını giderdi. 1792'de oybirliğiyle yeniden seçildi, ancak dört yıl sonra üçüncü bir dönemi reddetti.

1797'de Washington, Virginia'daki malikanesinde uzun süredir beklenen emekliliğine başladı. İki yıl sonra, Amerika'nın babası olarak anılan Henry Lee tarafından ünlü bir veda konuşması yapıldı: "Savaşta birinci, barışta birinci ve vatandaşlarının kalbinde birinci." George Washington, Amerikan tarihindeki etkileyici liderliği ve devrimdeki rolüyle anılmaya devam edecek.