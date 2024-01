Haber: Damla Oya Erman

Ancak Elvis'in çok koruyucu annesi Gladys, onu tarihi değiştirecek bir hediye almak için Tupelo Hardware Store'a götürdü: 7,75 dolarlık bir gitar. 8 Ocak 1946'da, Elvis Aaron Presley henüz 11 yaşındayken bu önemli adımı attı.

Elvis'in rock and roll'ü tanımlamasına yardımcı olan genç bir adamın ellerine bir gitar alınması tarihi bir olaydır. Ancak Elvis için bu gitarı almak, onun müziğe olan doğal yeteneğini ortaya çıkaran ve onu 10 yıl sonra bir devrim başlatmaya hazırlayan planlanmamış bir çocukluk müzik gelişim sürecinin sadece bir adımıydı.

Elvis Presley'in çocukluğunu çevreleyen müzik, sonraki yıllarda kayıt ve sahne performanslarını etkileyecek türlerin tamamını içeriyordu. Country, bluegrass, blues, gospel ve hatta opera gibi çeşitli müzik türleri, genç Elvis'i etkiliyordu. Elvis'in annesi Gladys Presley, Elvis'in küçük bir çocukken First Assembly of God Kilisesi korosunun önünde şarkı söyleyip hareketleri taklit ettiğini anlatarak, onun müzikle iç içe büyüdüğünü anlatıyordu. Bölgedeki radyo, Elvis'in hayran olduğu country ve western müziği ile dolup taşıyordu.

Elvis'in ilk gitarını alması, onu 10 yıl sonra gerçekleştireceği müzik devrimine hazırlayan bu büyüleyici müzikal yolculuğun yalnızca bir başlangıç noktasıydı. 1946 yılında attığı bu önemli adım, müzik tarihinde bir dönüm noktası olacaktı.