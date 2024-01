Haber: Damla Oya Erman

Bu tarihi an, kadın hakları mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedilecek.

Blackwell, o dönemde hem meslektaşları hem de tıp profesyonelleri tarafından neredeyse tek karşı çıkışa rağmen, kararlılıkla kendi yolunu seçti ve hastaları tedavi etmeye ve kadınların tıp alanındaki haklarını ilerletmeye adadı.

Öğrenci arkadaşları ve hatta profesörleri tarafından dışlanan Blackwell, Geneva Medical College'da kabul edildiğinde, bu kararı alınan bir şaka olarak görülmüştü. Ancak bu olumsuzluklara rağmen, Blackwell, kadınların tıp alanında eğitim almasının kapılarını aralayan bir öncü olarak tarihe geçti.

Mezuniyet sonrasında, New York City'de yoksullar için bir klinik kurarak, toplumun ve meslektaşlarının önyargılarına meydan okudu. Ardından kız kardeşi ve diğer kadın öğrencilerle birlikte New York Infirmary for Women and Children adlı bir hastane kurarak, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefledi.

Blackwell, tüm cinsiyetçi ayrımcılıklara rağmen sadece tıp alanında başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Amerika'daki ilk kadın doktorların eğitimine önemli bir katkıda bulunarak tarih yazdı. Bu çaba, nihayetinde 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp öğrencilerinin çoğunluğunun kadın olmasıyla zirveye ulaştı.

Elizabeth Blackwell, cesareti ve azmiyle sadece kendi kariyerine değil, gelecek nesillerin tıp alanındaki başarılarına da ışık tuttu.