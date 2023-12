Haber: Damla Oya Erman

Titanic filmiyle tanınan Cameron'ın yönettiği ve başrollerini Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver'ın paylaştığı bu dev yapıt, state-of-the-art teknolojisi ve dokuz Akademi Ödülü adaylığı ile dikkat çekmiş, en iyi film ve en iyi yönetmen dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde övgüler almıştır.

2154 yılında geçen film, engelli eski deniz piyadesi Jake Sully'nin Pandora adlı uzak bir ayı keşfetme ve kolonileştirme görevine atanmasını konu alıyor. Dünya'da enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Pandora adlı bu ay değerli bir maden yatağına ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, bu görev Jake'i beklenmedik bir maceraya sürükler. Pandora, mavi tenli, yarı uzaylı yarı insan Na'vi kabilesi tarafından yaşanılan bir yerdir ve doğayı koruma amacında olan bu varlıklar, kendi ekosistemlerini korumak için insanlara karşı çıkarlar.

James Cameron, Avatar'ın senaryosunu 1994 yılında yazsa da, o dönemde ihtiyaç duyulan teknolojinin henüz mevcut olmadığını belirtmiştir. Titanic'in yönetmenliğini üstlenen Cameron, 1997 yapımı bu filmle 11 Oscar kazanarak tarihe geçmişti. Avatar'ın yapımı için gelişen teknolojiler arasında performans yakalama da bulunmaktadır; bu teknik, aktörlerin hareketlerini bilgisayar tarafından üretilmiş görüntülere dönüştürme konusunda kullanılır.

Avatar, 2010 yılında düzenlenen 82. Akademi Ödülleri'nde en iyi görsel efektler, sinematografi ve sanat yönetimi kategorilerinde Oscar ödüllerini kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Uzun bir bekleyişin ardından gelen devam filmi "Avatar: The Way of Water," Aralık 2022'de izleyiciyle buluştu.