Haber: Damla Oya Erman

1946-2016 yılları arasında hayatını sürdüren usta oyuncu, hem tiyatro sahnesinde hem de sinema perdesinde iz bırakan unutulmaz performanslarıyla hatırlanıyor.

Rickman, 21 Şubat 1946 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Aktörlük kariyerine önce tiyatroda adım atan Rickman, daha sonra televizyon ve sinemada da kendine sağlam bir yer edindi. Ancak geniş kitlelerle tanışmasını sağlayan çıkışı, 1988 yılında "Die Hard" filminde canlandırdığı kötü karakter Hans Gruber oldu.

Sadece sinemada değil, aynı zamanda sahne performanslarıyla da büyük takdir toplayan Rickman, "Robin Hood: Prince of Thieves" (1991), "Sense and Sensibility" (1995), "Dogma" (1999), ve "Love Actually" (2003) gibi pek çok önemli projede yer aldı.

Ancak, genç kuşakların büyüdüğü dönemde, onu bir neslin büyüme serüvenlerine eşlik eden büyülü dünyada tanıdık: "Harry Potter" serisi. Rickman, bu seride Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu'nun unutulmaz karakterlerinden biri olan Severus Snape'i canlandırdı.

Snape karakteri, onun yeteneklerini ve sahne hakimiyetini bir kez daha kanıtladığı bir rol olarak hafızalarda kaldı.

Alan Rickman, 14 Ocak 2016'da pankreas kanseri nedeniyle aramızdan ayrıldı, ancak bıraktığı miras ve etkileyici sanatı, sinema dünyasında ve hayranlarının kalbinde daima yaşayacak. Usta oyuncunun anısını saygı ve özlemle anıyoruz