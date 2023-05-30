İSTANBUL- Gansu eyaletindeki Dafo tapınağı, 1098 yılında Batı Xia Hanedanlığı (1038-1227) döneminde inşa edildi. Tapınağın içindeki Büyük Buda Salonu, Budizm Kütüphanesi’ndeki 30 figür, 530 metrekareden büyük freskler, tuğlalar ve oymaların dijital dünyaya aktarımına başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Zhangye Dev Buda Tapınağı Kültürel Eserler Enstitüsü Başkanı Wang Kang, çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerin yeni dijital galeride tapınağın farklı hanedanlık dönemlerindeki durumunu, büyük Buda’nın inşaat sürecini ve fresklerdeki Budist efsanelerini görebileceğini söyledi.



Ming ve Qing hanedanlıkları (1368-1911) döneminde tapınakta yenileme ve yeniden inşa çalışmaları yapıldığını belirten Wang, tüm bu süreçlerin ziyaretçiler tarafından izlenebileceği bilgisini verdi. Büyük Buda Salonu’nun ikinci katının şu anda kapalı olduğunu belirten Wang, “Gelecekte, insanlar salonun bütün kısımlarını dijital ortamda görebilecek. Ayrıca çalışmanın tapınak kompleksindeki diğer öğeleri ve binaları kapsayacak şekilde genişletilecek” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ