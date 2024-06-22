1919’dan GÜNAYDIN DOSTLARIM!

Tarih ışıktır şanlı ise...

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Öncelikle bir şehidimiz var gül kokulu .

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde,arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

25 yaşında ve bekar olan şehidimizin acısı Kahramanmaraş'taki baba ocağına düştü.

Mekânı cennettir elbet ;ruhu şad olsun...

Yani bu evi yangın yerine dönen şehit ailesi için tam da”Bayram gelmiş neyime;aman aman garibim...”haberi oldu.



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Bir çok yerde ve çiçek adasında yangınlar vardı bayram boyunca;dikkatli olalım milli servetimizi ve çocuklarımızın geleceğini koruyalım...

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Gelelim tarihte bugüne:

22 Haziran 1919 AMASYA’dayız;

AMASYA HALKI ATATÜRK’Ü BAĞRINA BASMIŞ durumda.

KURTULUŞ için yapılması gerekenler ve dünyaya haykırılacak GENELGE hazırlanmış:

"1-vatanın bütünlüğü,Milletin İstiklali tehlikededir.

2-İstanbul hükümeti

üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirememektedir.

3-Milletin istiklalini,yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4-Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

..."

Kurtuluşumuzun ilk adımlarından ,

ilk yazılı belgesi “Amasya Tamimi” günümüze ışık tutmuyor mu?

Aynı koşullarda mıyız?

Etrafımız sırtlan,çakal,çiyanlarla sarılı değil mi?

Takdir Türk Milletinin!!!

Sevgili dostlar Amasya genelgesinin amacı:

-Milletin bağımsızlığa kavuşmasıdır.

-Bağımsızlığı sağlayacak olan da yine milletin kendisidir.

-Gerekçe ise:İstanbul hükümetinin kukla hükümet olmasıdır.

Amasya Genelgesi,

22 haziran 1919'da imzalanarak dosta düşmana duyurulmuş;

tüm yurdun,yurdum insanlarının ışığı ve yol haritası olmuştur.

Tarihi hatırlayınca günüm aydın oluyor,

umut,huzur,mutluluk doluyorum...

105 yıl önce bugün,

ATATÜRK'ün 19 MAYIS 1919'da,

Samsun'da yakmış olduğu meşale,

Amasya'da daha da şavklanmıştır...

Tekrarlayalım unutmamak için:

22 Haziran 1919’da,

Ulusal Egemenliğe dayalı TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin kuruluş belgelerinden olan

“AMASYA TAMİMİ”yayınlanır...

-VATAN BÜYÜK TEHLİKE İÇİNDEDİR...

-EGEMENLİK TÜRK MİLLETİNİNDİR...

-İTİLAF DEVLETLERİNİN ÜLKEYİ İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ...

-KARANLIK OLAN DEVLETİN DURUMU;VATANIN DURUMUDUR...

-Padişahla yola devam etmenin imkanı yoktur...

-MİLLETİN KADERİNİ YİNE MİLLETİN AZMİ VE KARARI TAYİN EDECEKTİR...

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KUTLU OLSUN,KUTLANSIN KURTULUŞ ADIMLARINDAN BİRİ DAHA;

HATIRLANSIN,FEYZ ALINSIN...

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Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık günlerde;

Şanlı tarihimizi daha çok hatırlamaya ihtiyacımız var...

Ülkemin 1919’da çizilen şanlı tarihinin kararmasına izin vermemek HEPİMİZİN,TÜRK MİLLETİNİN elinde...

TÜRK MİLLETİ HER DAİM KADERİNİ KENDİSİ BELİRLEMİŞTİR!

Sevgiyle aydınlık günlerde kalın!

Unutmayalımki:

Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirler!!!

TÜRK MİLLETİ DE HER DAİM KANINI CANINI VEREREK BELİRLEMİŞTİR KADERİNİ!

Ne olur geçmişi unutmayalım ki;tekrar hür ve özgür vatan için kan,can pahasına savaşmak zorunda kalmayalım...