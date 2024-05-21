Ankara

Adlı, genel müdürlüğün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 177 yıl önce, kurumun temelleri atıldığında bir hayal ve amaçla yola çıkıldığını belirterek, başarılarının yanı sıra zorluklarla dolu bir yolculuğu olduğunu vurguladı.

Her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azmin kurumu bugünkü noktasına getirdiğini belirten Adlı, şunları kaydetti:

"Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz.

Teknolojide öncü kurum olan genel müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz."