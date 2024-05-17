Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Bülent Uygun'un cezası sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Yaan, maçın ardından 90 dakikayı değerlendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Yaan, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

İstanbulspor'a da teşekkür eden Yaan, şunları kaydetti:

"Ligin bu seviyesinde olup, haftalar önce küme düşmesine karşın bu kadar disiplinli, sportmen oynayan bir takım vardı sahada. Başkandan sporcusuna hepsine teşekkür ediyorum. 3-0'dan sonra genç isimlere şans vermeye çalıştık. Küçük bir hatadan dolayı gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını bildiğimiz için önlem aldık. Futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İstanbulspor camiasına başarılar diliyoruz, önümüzdeki sene inşallah tekrar Süper Lig'e bekliyoruz kendilerini."