ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet ve Değişim yürüyüşü yapacağını açıklamıştı.

Bolu'dan hareketle CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, 30 kilometreyi geride bıraktı.Ekibinden 40 kişi ile yürüyüşüne devam ederken mola veren Özkan, Faik Öztrak’ın sert tepkisine cevap verdi.

“Büyük panik içerisindeler”

Özcan, "Koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar" dedi.

Mola yerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan’ın açıklamasında,

“Tam da Faik Öztrak’a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim.

Faik Bey sözcü ama hiç bir şeyden haberi yok. Bolu’da belediye olarak son 5 yılda yapılmış bütün anketlere bakarsanız Türkiye’nin en başarılı ilk 5 belediye arasında çıktığımız görülüyor.

Sayın Faik Öztrak’ın bunlardan haberi olmadığı için, o fildişi kulesinden hiç çıkmadığı için bilgisi yok. Öztrak sonradan CHP’li olmuş bir adam. Abdullah Şener’i gördük. Elinden koltuğu alırsanız CHP’yi ilk eleştirecek isimler bunlar” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Tanju Özcan ile ilgili konuşmuştu.

Öztrak, “Yürümekle uğraşacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün.”demişti. Ayrıca konuşmasında, "Belediye başkanları öncellikle kendi illerin sorunları çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmetti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üzerinde yeri vardı. Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullanmıştı.

HABER:MERVE ELÇİ