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Yolcu Firmalarının En Fazla Tercih Ettiği Otobüs Modelleri

Neoplan, Mercedes gibi birçok firmanın ürünlerine ulaşma imkanı veren Truck1, ihtiyacınıza göre en uygun marka ve modeli, bütçenize uygun fiyatlar ile almanızı sağlıyor.

Yolcu Firmalarının En Fazla Tercih Ettiği Otobüs Modelleri

Neoplan, Mercedes gibi birçok firmanın ürünlerine ulaşma imkanı veren Truck1, ihtiyacınıza göre en uygun marka ve modeli, bütçenize uygun fiyatlar ile almanızı sağlıyor.

02 Nisan 2019 Salı 13:05
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Yolcu Firmalarının En Fazla Tercih Ettiği Otobüs Modelleri

Şehirler arası yolculuklar yıl içerisinde ister istemez yaptığımız şeylerin başında geliyor. Şehirler arası yolculuk yapmak için her ne kadar farklı farklı birçok seçeneğe sahip olsak da otobüsler genellikle yöneldiğimiz ortak tercih durumunda. Rahat ve güvenli bir yolculuk sunan otobüsler aynı zamanda maliyet açısında da uygun fiyatlar ortaya çıkarabiliyor.

Durum böyle olunca da yolcu firmaları müşteri memnuniyetini ön plana alarak otobüs filolarını ona göre genişletiyor ve farklı modelleri aralarına ekliyorlar. Türkiye’de ve Dünya’da ise firmaların en fazla tercih ettiği otobüs modelleri benzerlikler gösteriyor. Biz de bu yazımızda sizler için en fazla tercih edilen otobüs modellerini bir araya getirdik;

1- Setra

Setra otobüs modelleri tüm dünyada en fazla tercih edilen otobüsler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır otobüs üreten Setra, getirdiği tecrübesiyle birlikte yolcuların rahatlığını maksimum noktaya taşıyan şirketlerden. Kısacası Setra marka otobüsler şehirler arası yolcuklarda en fazla gördüğümüz otobüslerden biri.

2- Neoplan

Belki de ülkemizde ve dünyada en fazla bilinen otobüs modellerinden biri olarak Neoplan’ın yeri oldukça önemli. Kendine has tasarımı sayesinde sektöre adını ezberletmiş olan Neoplan, yolcularında en rahat yolculuk yaptığı otobüslerden. Her yıl yenilenen modelleri ile teknolojiyi otobüslerine entegre eden Neoplan ile şehirler arası yolculuklar çok daha rahat bir hale geliyor.

3- Mercedes

Tıpkı Setra ve Neoplan gibi Almanya’dan çıkan bir başka araç üretici olan Mercedes, yalnızca bireysel arabalar değil şehirler arası yolculuk yapan otobüs üretimi konusunda da ön planda yer alan bir şirket. Özellikle Tourismo ve Travego modelleri ile sektörde adından fazlasıyla söz ettiren Mercedes, otobüs firmalarının filosunda sıklıkla yer verdiği bir marka olma özelliğini taşıyor.

4- Man

Listemizde yer alan son marka ise Man. Birçok farklı alanda araçlar üreten Man, otobüs konusunda da kalitesini korumayı başarıyor. Şehir içi ulaşım ve şehirler arası ulaşım için ürettiği otobüsler ile kaliteli ve güvenli yolculuğu müşterilerine ve kendisini tercih eden otobüs firmalarına sunmayı başarıyor.

Otobüs satın alma konusunda ise firmaların tercihi Avrupa’nın lider araç sitesi Truck1 oluyor. Neoplan, Mercedes gibi birçok firmanın ürünlerine ulaşma imkanı veren platform, ihtiyacınıza göre en uygun marka ve modeli, bütçenize uygun fiyatlar ile almanızı sağlıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NeoplanTruck1SetraMercedesManSetra Otobüs ModelleriSetra Marka Otobüsler
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