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Web Tasarım Fiyatları

Firmalarla yüz yüze iletişime geçerek veya web sitelerinden teklif isteyerek, web tasarım fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Web Tasarım Fiyatları

Firmalarla yüz yüze iletişime geçerek veya web sitelerinden teklif isteyerek, web tasarım fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:32
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Web Tasarım Fiyatları

Profesyonel, kullanışlı, dikkat çekici ve özgün bir web tasarım, firmanızın tanıtımına katkı sağlayan en önemli öğedir. Bu nedenle web sitenizi tasarlarken en iyi web tasarım firmalarıyla çalışmanız size artı değer sağlayacaktır. Bilgi, tecrübe, yetenek ve disiplin isteyen web tasarım işi oldukça zorlu bir süreçtir ve bu ölçüde de en iyi web tasarım firmalarıyla çalışmanız maddi olarak ayıracağınız bütçenizle doğrudan ilgilidir. Bilgi, tecrübe, yetenek ve disiplin isteyen web tasarım işi oldukça zorlu bir süreçtir ve bu ölçüde, maddi olarak da desteklenmelidir. Çok iyi bir web sitesini çok ucuza yaptığını iddia eden web tasarım firmaları, orta ölçekli maliyette bu hizmeti sunan firmalar ve çok daha yüksek ücretler ile bu hizmeti veren tasarım şirketleriyle karşılaşabilirsiniz. Burada tercihiniz paradan çok size nitelikli işi sunacak firma olmalıdır. 'İnviva' ile çalışmanız bu açıdan isabetli bir tercih olacaktır. Web site tasarımınız tek seferlik olmadığını, iyi bir web sitesinin size ve firmanıza katacağı faydaları düşünerek, süreklilik sağlayacak tasarımlar yapan firmalarla çalışmayı tercih etmelisiniz.

Firma fiyatları neye göre belirlenir?

Ciddi bir web sayfasına sahip olmak size birçok açıdan puan kazandıracaktır. Böyle bir web sitesi için ise durumunuza göre bir bütçeniz olmalı. Bir web sitesi oluştumak istediğinizde web tasarım firmaları size aşağıdaki soruları sorarak bir fiyatlandırmaya gidecektir;

  • Standart bir tasarım mı yoksa size özel özgün bir tasarım mı istiyorsunuz?
  • Bu iş için ne kadarlık bir bütçeniz var?
  • Web sitenizi güncellemek için bir yönetim paneline ihtiyaç duyacak mısınız?
  • Sitenizde online satış yapacak mısınız?
  • Hosting & Domain ihtiyacınız var mı?
  • Kaç adet email kullanmayı düşünüyorsunuz?
  • Ortalama olarak kaç sayfalık bir web sitesine ihtiyacınız var?
  • Bir firma logonuz var mı?
  • Bu logoyu web sitenizde kullanacak mısınız?
  • Kurumsal kimlik çalışmasına ihtiyacınız var mı?

Firmalarla yüz yüze iletişime geçerek veya web sitelerinden teklif isteyerek, web tasarım fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. 'İnviva' web sitesinden de hem referanslarını inceleyip hem de planladığınız tasarımın bütçenize uygun olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz.

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