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Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın

14 Şubat 2022 Pazartesi 13:42
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın

Dijital dünyada yer edinmek isteyen şirketlerin bu konuda çok önemli çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Marka tanınırlığı ve geniş hizmet ağı adına internet dünyasında bulunmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla Salesforce tarafından sağlanan hizmetler, özellikle son dönemlerde dikkatleri üzerine çekmektedir.

Veri Cloud, Salesforce danışmanlık ve kurulum hizmetleri sunmakta olup çok özel çalışmalar gerçekleştirmektedir. İnternet kaynaklı bilişim hizmetlerinin tamamını ifade eden bulut bilişim, dijital dünyada yer edinmek isteyenler için oldukça önemlidir. Salesforce tarafından verilen hizmetler, https://veri.cloud/ desteğiyle kullanıcılara sunulmaktadır.

Dijital Dünyada Salesforce Hizmetleri ile Yerinizi Alın

Veri Cloud, Salesforce Danışmanlık Hizmetleri vermekte olup kullanıcıların hizmetlerden en efektif şekilde yararlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Marketing Cloud hizmetleri adına şirketlerin kullanabilecekleri hizmetlerin her biri oldukça önemlidir. Veri Cloud tarafından sunulan hizmetler, genel hatlarıyla şu şekildedir:

·        Salesforce için danışmanlık ve kurulum hizmetleri

·        Salesforce adına özel proje geliştirme

·        Entegrasyon hizmetleri

·        Salesforce oyunlaştırma uygulamaları

·        Salesforce üzerinde sadakat uygulaması

Her bir hizmet türü, şirketlerin Salesforce hizmetlerinden en efektif şekilde yararlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Veri Cloud, müşterilerin Salesforce ürün ve platformlarına zahmetsiz bir şekilde ulaşması adına profesyonel ve kurumsal hizmet sunmaktadır. Satış, sonrası destek ve devamındaki pek çok hizmet türünden yararlanabilir, dijital dünyada yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Ayrıca Salesforce Service Cloud gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanmak mümkündür. Siteden hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Salesforce Kurulum, Uyarlama ve Sistemler Arası Entegrasyon Hizmetleri

Dijital dünyada yer almak isteyen ve çalışmalarını efektif şekilde sürdürmek isteyen şirketler için Salesforce kurulum ve çözüm hizmetleri Veri Cloud tarafından sunulmaktadır. Temel olarak danışmanlık hizmetleri sunulmakta olup hazır çözümlerin yanı sıra farklı başlıklar üzerinden de hizmet verildiğini söylemek mümkündür.

Salesforce Türkiye’nin yetkili iş ortağı olarak hizmet vermekte olan Veri Cloud, uzun süredir bu alanda hizmetlerini sürdürmektedir. İnternet dünyasında yer edinmek ve marka tanınırlığını arttırmak istiyorsanız eğer sizlere sunulan hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca süreç içerisinde meydana gelebilecek sorunlar için destek talebinde bulunabilirsiniz. Böylelikle sürecin çok daha efektif bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Sunulan hizmetlerin her biri ile sizler de internet dünyasında yer edinebilirsiniz. Marka tanınırlığınızı arttırabilir, hizmet / ürün satışını profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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Veri Cloud Ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
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