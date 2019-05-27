tv100 içerikleri günü gününe YouTube’da

Kısa sürede 90 bini aşkın takipçiye ulaşan tv100'ün YouTube hesabında 1080p ve 720p HD kalitesinde canlı yayın sunuyor. Aynı canlı yayına tv100'ün internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

tv100'de yayınlanan programlar da kısa sürede YouTube'a ve tv100 sitesine de yüklenerek kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenlere imkan tanınıyor.

tv100'ün YouTube sayfasında programlara derli toplu ulaşmanızı sağlayacak oynatma listeleri de yer alıyor. Böylece izleyiciler program bölümlerine ve özel kısa videolarına kolayca ulaşabiliyor.

Peki tv100 'de hangi programlar var? Okan Bayülgen'in programları Uykusuzlar Kulübü ve Muhabbet Kralı'nın yanı sıra Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in hazırlayıp sunduğu Duymadık Demeyin'in tüm bölümlerine programlara özel tek bir oynatma listesi altından erişilebiliyor.

Tv100'de yer alan içeriklere ve videolara, son dakika haberlerine Youtube ve tv100.com’dan her an erişilebilir.

tv100'ün tartışma programları Emre Buga ile Bakış Açısı, Metehan Demir ile Salı Konukları, Ahu Özyurt ile Şimdi Konuşalım, Ahmet Kasım Han ve Yalın Alpay ile Yüz Yüze, Operasyon ve Ceren Akdağ ile Günün Getirdikleri'nin tüm bölümlerine istediğiniz an ulaşmanız mümkün.

Gün biterken başlayan Hilal Ergenekon ile Yarından Önce'de birbirinden değerli konuklarla gerçekleştirilen sohbetlerin arşivi de tv100 YouTubekanalında.

Parasal'la ekonominin nabzının Youtube'da günü güne tutabilirsiniz.

Murat Güloğlu ile Gün Uyanıyor da kaçıranlar için YouTube'da arşivleniyor.

İşim Ekmeğim haber serisinde tükenmekte olan ya da farklı mesleklerin ustalarının hikayelerini bir arada izleyebilirsiniz.

Programlar Acemi Çırak, Seyir Dünyası, Dost Dünyam ve Yasemin Erbil ile Magazin Hattı da YouTube'daki yerini alıyor.

https://www.youtube.com/tv100com adresinden doğrudan erişilebilir olan tv100 YouTube kanalı anlık olarak güncellenerek size her an tv100 deneyimi imkanısunuyor.