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Türkiye’nin ERP ve Dijital Dönüşüm Merkezi: Mavvo

Mavvo firmalara erp programları sunan bir yazılım ve bilişim firması olmanın ötesinde, onları ideal duruma taşımak için gayret gösteren, müşterilerinin en büyük destekçisi olma hedefine sahip bir dijital dönüşüm merkezidir.

Türkiye’nin ERP ve Dijital Dönüşüm Merkezi: Mavvo

Mavvo firmalara erp programları sunan bir yazılım ve bilişim firması olmanın ötesinde, onları ideal duruma taşımak için gayret gösteren, müşterilerinin en büyük destekçisi olma hedefine sahip bir dijital dönüşüm merkezidir.

15 Mart 2019 Cuma 15:40
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Türkiye’nin ERP ve Dijital Dönüşüm Merkezi: Mavvo

Mavvo firmalara erp programları sunan bir yazılım ve bilişim firması olmanın ötesinde, onları ideal duruma taşımak için gayret gösteren, müşterilerinin en büyük destekçisi olma hedefine sahip bir dijital dönüşüm merkezidir.

Mavvo erp ve dijital dönüşüm projelerinde standartlarını oluşturduğu kendi iş süreçlerine sahiptir. Tüm erp uyarlama projelerinde bu iş süreçlerine göre bir standart içerisinde işlerini yürütmektedir. Bu sayede tüm erp ve dijital dönüşüm projeleri aynı standartta ve kalitede ilerlemektedir. Bununla birlikte Mavvo dijital dönüşüm uzmanları erp projelerini yürütürken bu iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektedir. Böylelikle her yeni projede daha fazla verimlilik sağlanırken, yeni proje heyecanı hep taze kalmaktadır. Müşterilerine sürekli siz yenilenin, yeniliklere açık olun derken, öncelikle Mavvo kendi iş süreçlerini ve iş yapış şeklini yenileyerek müşterilerine örnek olmaktadır.

Mavvo kadrosu alanında uzman, genç ve dinamik dijital dönüşüm uzmanlarından oluşmaktadır. Erp projelerinin gerektirdiği uzmanlık alanlarını barındıran kadrosu başlıca Endüstri Mühendisleri, Mali Müşavirler, Verii Tabanı ve Raporlama Uzmanları, Bilişim Uzmanları gibi nitelikli insanlardan oluşmaktadır. Mavvo’nun başarı hikâyelerinin arka planındaki genç ve dinamik çalışma ekibi kendi uzmanlık alanında her geçen gün kendini geliştirmektedir.

Her yeni projede know-how edinen Mavvo yeni projelerinde de bu know-howları kullanarak müşterilerini çok daha rekabet edebilir ve sağlam temeller üzerine taşımaktadır. Firmalara sunduğumuz Erp ve Dijital Dönüşüm hizmetlerinin dışında sunduğu, Yalın Üretim, Bütçe ve Finans, İş Süreçleri Geliştirme, Kalite Yönetimi gibi alanlarda da müşterilerine destek olmaktadır. Tüm bu hizmetleri alanında uzman çalışma ekibiyle sunarak işinde tam bir verimlilik sağlamaktadır.

Mavvo kendini asla bir yazılım firması olarak nitelendirmemektedir. Müşterilerinin en büyük destekçisi ve sağlam dostu misyonu ve vizyonu ile hareket ettiği için projelerinde aile ve ekip sıcaklığını her daim yakalamaktadır. Hizmet verdiğimiz hiç bir müşterimiz kendini Mavvo Müşterisi ya da iş ortağı olarak görmemektedir. Çünkü biz onların her an yanlarındaki hemen her konudaki destekçileriyiz. Bu da Mavvo’yu Türkiye’nin En Büyük ERP ve Dijital Dönüşüm Merkezi yapmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

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