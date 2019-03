Türkiye’nin ERP ve Dijital Dönüşüm Merkezi: Mavvo

Mavvo firmalara erp programları sunan bir yazılım ve bilişim firması olmanın ötesinde, onları ideal duruma taşımak için gayret gösteren, müşterilerinin en büyük destekçisi olma hedefine sahip bir dijital dönüşüm merkezidir.

Mavvo erp ve dijital dönüşüm projelerinde standartlarını oluşturduğu kendi iş süreçlerine sahiptir. Tüm erp uyarlama projelerinde bu iş süreçlerine göre bir standart içerisinde işlerini yürütmektedir. Bu sayede tüm erp ve dijital dönüşüm projeleri aynı standartta ve kalitede ilerlemektedir. Bununla birlikte Mavvo dijital dönüşüm uzmanları erp projelerini yürütürken bu iş süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektedir. Böylelikle her yeni projede daha fazla verimlilik sağlanırken, yeni proje heyecanı hep taze kalmaktadır. Müşterilerine sürekli siz yenilenin, yeniliklere açık olun derken, öncelikle Mavvo kendi iş süreçlerini ve iş yapış şeklini yenileyerek müşterilerine örnek olmaktadır.

Mavvo kadrosu alanında uzman, genç ve dinamik dijital dönüşüm uzmanlarından oluşmaktadır. Erp projelerinin gerektirdiği uzmanlık alanlarını barındıran kadrosu başlıca Endüstri Mühendisleri, Mali Müşavirler, Verii Tabanı ve Raporlama Uzmanları, Bilişim Uzmanları gibi nitelikli insanlardan oluşmaktadır. Mavvo’nun başarı hikâyelerinin arka planındaki genç ve dinamik çalışma ekibi kendi uzmanlık alanında her geçen gün kendini geliştirmektedir.

Her yeni projede know-how edinen Mavvo yeni projelerinde de bu know-howları kullanarak müşterilerini çok daha rekabet edebilir ve sağlam temeller üzerine taşımaktadır. Firmalara sunduğumuz Erp ve Dijital Dönüşüm hizmetlerinin dışında sunduğu, Yalın Üretim, Bütçe ve Finans, İş Süreçleri Geliştirme, Kalite Yönetimi gibi alanlarda da müşterilerine destek olmaktadır. Tüm bu hizmetleri alanında uzman çalışma ekibiyle sunarak işinde tam bir verimlilik sağlamaktadır.