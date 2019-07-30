TatilCity ile İstanbul Şanlıurfa Uçak Bileti Kampanyası

TatilCity.Net 20 yıldır turizm sektöründe uzman ekibi ve kaliteli hizmet anlayışla sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olan Tatil City sizleri yakın ya da uzak olan yerlere götürerek tatil hayallerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor.

TatilCity.Net ucuz uçak biletiyle sizleri İstanbul’dan, gizemli, otantik ve antik şehir olan Şanlıurfa’ya götürüyor. Sizlere uygun paket turlar düzenleyerek sizleri yurdumuzun en uç noktasına götürebiliyor. Organizasyonlarında hiçbir sorun yaşatmayan TatilCity ile tatilin keyfini çıkaracak ve pişmanlık duymayacaksınız.

Günümüzde turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri ise yüksek vaatler sunup bunları yerine getirmeyişi ve müşterileri hayal kırıklığına uğratmasıdır. TatilCity.Net samimi, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla sizleri büyük hayallerinizle buluşturuyor. TatilCity’le gideceğiniz tatilde hiçbir sorun yaşamazsınız. Profesyonel ekibi ve müşteri memnuniyetine olan önemi nedeniyle sektörde etik bir şekilde çalışan ender markalardandır.

TatilCity sizleri İstanbul’dan Şanlıurfa’ya götürerek sizleri Göbeklitepe’yle buluşturuyor. Yüzyıllar önce bir yerleşim yeri olan kentte gezerken zamanın nasıl akıp geçtiğinin farkında bile olamayacaksınız.

Sektöründe uzun yıllardır kaliteli ve ilkeli hizmet veren Tatil City Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra sizleri Ankara’dan ve İstanbul’dan Şanlıurfa’ya götürüyor. Ucuz uçak bileti, otel, paket tur gibi düzenlemeler yaparak sizleri hayallerinizle buluşturuyor. Ucuz bilet karşılığında daha uzun ve daha kapsamlı bir tatil sizleri bekliyor. Bunları sadece Tatil City gerçekleştirebiliyor.

Dünyanın ve yurdumuzun bütün bölgelerine müşterilini gönderen TatilCity.Net sizleri son yılların en gözde yerlerinden biri olan ve bilim dünyasında büyük merak uyandıran Göbeklitepe’ye götürüyor. TatilCity.Net Şanlıurfa’da İstanbul’un hayalini kuran müşterilerini boğazla ve denizle buluştururken, İstanbul’daki müşterilerini de Peygamberler Şehri Şanlıurfa’yla buluşturuyor. İstanbul Şanlıurfa uçak bileti de kampanyalı sağlanıyor.

Kendi alanında uzman ekibiyle birlikte istikrarlı ve nitelikle hizmetler sunarak en güzel organizasyonlara imza atan TatilCity.Net her zaman sizin yanınızda…

Sultanahmet’te bulunan önemli ve popüler acentelerle çok iyi ortaklığı bulunan turizmin en saygın markası TatilCity garanti ve sonuç odaklı, başarılı çalışmalara imza atıyor.

Tatil hayallerinizi gerçekleştirirken konsolosluklarla sağlıklı ve güven dolu iletişim kurarak vize işlemlerinizi sorunsuz ve garantili bir şekilde sonuca ulaştırıyor.

Yurdumuzun bütün illerinde bulunan yerel acentelerle uyumlu ve ortak çalışmalarda bulunarak yerli ve yabancı müşterilerini buralara gönderiyor. Ucuz bilete büyük hayallerinizi gerçekleştiriyor.

Turizm sektörünün tek güvenilir markası olan TatilCity aynı zamanda araç kiralama konusunda da müşterilerini mağdur etmiyor. Yerli acentelerle Rent a Car anlaşması bulunan şirket böylece istikrarlı ve sorunsuz, çözüm odaklı çalışmalarda bulunuyor.

Turizm sektörünün 20 yıldır bulunan TatilCity.Net aynı zamanda bir Camilla Travel markasıdır.