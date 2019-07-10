Son Dönemin En Popüler Meslek Kolu İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği alanında yapılan yeni gelişmeler ile birlikte ve 6331 sayılı iş güvenliği kanunu gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanları bulundurmak zorunlu hale getirilmiştir. İşte bu durum özellikle son dönemlerde iş güvenliği uzmanlığı mesleğinin oldukça yaygınlaşmasına neden oldu. Bu meslek koluna birçok alanda ihtiyaç duyulması ve iş güvenliği uzmanlığı yapan kişilerin sektörde yeterli seviyede olmaması bu iş kolunu daha da önemli bir hale getirmiş durumda. Peki son dönemin yeni gözde meslek kolu olan iş güvenliği uzmanlığını kimler yapabilir ya da bu mesleği yapmak isteyen bireyler için ne gibi şartlar mevcut. İşte tüm bu sorulara yanıt almak istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam etmenizi tavsiye ederiz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle şu soruya yanıt bulalım, iş güvenliği uzmanlığı kimlerin yapabileceği bir meslek? İş güvenliği uzmanlığı Mimar, Mühendis, Teknik Öğretmenler, Fen Edebiyat Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları ve İş güvenliği MYO Bölümü Mezunları tarafından yapılabilecek bir meslektir. Peki iş güvenliği uzmanı nasıl olunur? Bu soruya cevap olarak internette onlarca karışık ve gereksiz mevcut ancak biz bunlar gibi gereksiz detaylarla sizleri yormayacağız. İş güvenliği uzmanı olmak için tek gerekli olan bir iş güvenliği sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Peki bu sertifikayı nasıl alabilirsiniz? İş güvenliği uzmanlığı sektöründe çalışıp, bu alanda bir gelecek düşünen birçok birey, iş güvenliği sertifikasının nasıl alınacağı konusunda ne yazık ki yeterli bilgiye sahip değiller. Ancak bu sorunun yanıtıda aslında oldukça basit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.

Bu eğitimlerden kısaca bahsetmek gerekirse, Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise; iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır. Siz de iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için https://www.yontemakademi.com.tr/is-guvenligi-uzmanligi-egitimi adlı internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yöntem Akademi’de Kaliteli Bir Eğitim