Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri

Hasta yatağı kiralama şirketi olan Şifa Yatak hizmetlerine 2005 yılı içerisinde başlamıştır. Uzman personelleri ile birlikte yıldan yıla çok daha iyi ilerlemeler kat etmişlerdir. Sizlere de medikal sektörü içerisinde en iyi yatak modellerini sunarak bu alanda kapsamlı bir hizmet verir. Aynı zamanda hastaneler gibi ortamlarda ne kadar çok tercih ediliyor olsa da ev tipi modelleri de mevcuttur. Üstelik hizmeti de sağlanır. şirketi olanhizmetlerine 2005 yılı içerisinde başlamıştır. Uzman personelleri ile birlikte yıldan yıla çok daha iyi ilerlemeler kat etmişlerdir. Sizlere de medikal sektörü içerisinde en iyi yatak modellerini sunarak bu alanda kapsamlı bir hizmet verir. Aynı zamanda hastaneler gibi ortamlarda ne kadar çok tercih ediliyor olsa da ev tipi modelleri de mevcuttur. Üstelik kiralık hasta yatağı hizmeti de sağlanır.

Şifa Yatak müşterilerine birçok farklı yatak modeli sunuyor. Bunlar:

İki motorlu hasta yatağı

Üç motorlu hasta yatağı

4 motorlu hasta yatağı

Olmak üzere değişkenlik gösterir. Her birinin kullanım fonksiyonu farklıdır. Ayrıca hasta kişilerin ağırlıklarına göre model seçimlerinde değişkenlikler görülür.

Uygun Fiyatlarla Havalı Yatak Fiyatları ve Modelleri

Havalı yatak fiyatları noktasında Şifa Yatak uygun fiyat seçenekleri sunar. Ancak havalı yastık modellerinde 2 farklı satış gerçekleşiyor. Boru ve yatak aparatlarını ayrı alıyorsunuz. Boru fiyatları 500 ila 1500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda havalı yatak fiyatları da 3 bin TL ve 6 bin TL arasında fiyat skalası mevcuttur. Bunlar kullanım amaçlarına ve modellerine de göre de değişiklik gösteriyor.

Havalı yatak modelleri içerisinde:

Boru tipi havalı yataklar

Ventilasyonlu havalı yataklar

Pozisyon aldıran havalı yataklar

Olmak üzere kullanım şekillerine göre değişiklik gösteren modeller mevcuttur. Bunlar içerisinden hastaya uygun olan seçilerek yardımcı olunur.

Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Sistemi

Hasta yatağı kiralama işlemleri son derece önemlidir. Bu yatalak olan hastalar için daha konforlu bir şekilde günü geçirmesine yardımcı olur. Yaşlılık ve kalıcı bir hastalık söz konusu ise hasta yataklarının kullanımı son derece önemlidir. Ancak bazen fiyatların yüksek gelmesinden veya tedavi sürecinin kısa olmasından kaynaklı olarak bu yataklar kiralanmaktadır. Özellikle de bakıcılar için son derece kullanışlı ve günlerini de kolaylaştıran ürünlerdir. Genellikle hasta yataklarının alınmasındaki sebepler:

Hastanın altının temizliğinin kolaylaştırılması

Yemek yedirme

Elbiselerini kolay değiştirme

Masaj yapma

Sırt ve ayak kaldırma noktasında fiziksel güç harcanmaması

Bu gibi noktalarda oldukça yardımcı olur.