Sektöründe Genç ve Tecrübeli Bir Firma

Yüksek mühendislik teknolojilerinin kullanıldığı, beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanlarını üreten ve tedarik edilmesini sağlayan, %100 Türk sermayesi ile kurulmuş olan, sektöründe öncü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen tecrübeli bir firmadan bahsediyoruz. 2003 yılında, İzmir'in Torbalı ilçesinde 3000 metrekare açık 3000 metrekare kapalı bir alana kurulan firma, zamanla 40'tan fazla ülkeye ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşmış. Bu sayede de dünya çapında bir başarı elde ederek, pazardaki payını artırmayı başarmış.

Her Zaman Yenilikçi

Sektöre mütevazi bir giriş yapan firma, müşterilerine her zaman daha hızlı hizmet verebilmek ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, kendilerini geliştirmeyi başarmışlar ve bu günkü durumlarına gelebilmişler. Bunu yapabilmek için AR-GE çalışmalarına ayrı bir özen gösterdikleri açıkça belli oluyor. En kaliteli konkasör tesisi kurulumunu yapıyorlar ve bu sayede müşterilerinin maliyetlerini de belli bir orada düşürmeye yardımcı oluyorlar.

Onlar Varsa İşler Çok Kolay

Kurdukları konkasör sistemleri sorunsuz bir şekilde çalıştığı için, onları tercih eden müşteriler hizmetlerinden son derece memnun kalıyorlar. Teknik servis konusunda da daima müşterilerinin sorunlarına en hızlı çözümü sunarak zaman kaybını en aza indiriyorlar. fabo.com.tr internet adreslerini incelediğiniz zaman, sundukları hizmetin kaliteli ve sektörde bulabileceğiniz en iyisi olduğunu görmeniz mümkün.

Misyonları Daima En Kalitelisi

Profesyonel ve başarıya inanmış bir kadro ile mobil konkasör sistemlerinde yeni bir çığır açan firma, kurulduğu günden beri sektörde öncü olmayı kendine hedef koymuş ve bu hedeften ayrılmadan müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başarıyorlar.