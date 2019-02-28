Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS

Belediye seçimleri yaklaşırken bir çok aday seçmenlerine ulaşmak için seçim bürolarını açmaya başladı. Seçimlerde bir adım önde olmak isteyenler için bizim bir önerimiz daha var: Şahin Haberleşme Toplu SMS Hizmetleri. Toplu SMS'in öncü firması Şahin Haberleşme size bu konuda önerebileceğimiz tek adrestir. Uygun fiyatları, kaliteli hizmetiyle seçimlerde sizi öne çıkaracağına kuşkumuz yok.

Toplu sms ile mesaj attığınız tüm seçmenlerinize, istediğiniz duyuruları en iyi şekilde yapmış olacaksınız. Ayrıca bu işlemlerin oldukça uygun fiyatlara geliyor olması da reklamınızı daha etkin bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Güçlü bir veri tabanına sahip olan firma sayesinde, artık rahatlıkla mesaj ayarlarınızı yaparak, belirlemiş olduğunuz kitlenize ulaşabileceksiniz. Bunun için www.sahinhaberlesme.com.tr adresine girerek üye olmanız ve sonrasında ise kredi yüklemesi yaparak, toplu sms atmaya başlamanız yeterli olacaktır. Tüm kontrolün sizin elinizde olması için özel olarak geliştirmiş oldukları yazılım sayesinde, işlemlerinizi panel üzerinden rahatlıkla yapmış olacaksınız. Hemen buradan ücretsiz üyelik oluşturabilirsiniz.

Toplu SMS sektöründe bir çok firma BTK tarafından kapatılıyor…