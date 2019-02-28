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Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS

Seçimlerde bir adım önde olmak isteyenler için bizim bir önerimiz var: Şahin Haberleşme Toplu SMS Hizmeti

Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS

Seçimlerde bir adım önde olmak isteyenler için bizim bir önerimiz var: Şahin Haberleşme Toplu SMS Hizmeti

28 Şubat 2019 Perşembe 16:02
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Seçmenlerinize Ulaşmanın En Kolay Yolu: Toplu SMS

Belediye seçimleri yaklaşırken bir çok aday seçmenlerine ulaşmak için seçim bürolarını açmaya başladı. Seçimlerde bir adım önde olmak isteyenler için bizim bir önerimiz daha var: Şahin Haberleşme Toplu SMS Hizmetleri. Toplu SMS'in öncü firması Şahin Haberleşme size bu konuda önerebileceğimiz tek adrestir. Uygun fiyatları, kaliteli hizmetiyle seçimlerde sizi öne çıkaracağına kuşkumuz yok.

Toplu sms ile mesaj attığınız tüm seçmenlerinize, istediğiniz duyuruları en iyi şekilde yapmış olacaksınız. Ayrıca bu işlemlerin oldukça uygun fiyatlara geliyor olması da reklamınızı daha etkin bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Güçlü bir veri tabanına sahip olan firma sayesinde, artık rahatlıkla mesaj ayarlarınızı yaparak, belirlemiş olduğunuz kitlenize ulaşabileceksiniz. Bunun için www.sahinhaberlesme.com.tr adresine girerek üye olmanız ve sonrasında ise kredi yüklemesi yaparak, toplu sms atmaya başlamanız yeterli olacaktır. Tüm kontrolün sizin elinizde olması için özel olarak geliştirmiş oldukları yazılım sayesinde, işlemlerinizi panel üzerinden rahatlıkla yapmış olacaksınız. Hemen buradan ücretsiz üyelik oluşturabilirsiniz.

Toplu SMS sektöründe bir çok firma BTK tarafından kapatılıyor…

Bazı merdiven altı SMS firmaları ucuz ve kolay yolla hizmet sağlarken müşterilerinin başını yakıyor. TOPLU SMS hizmetinden faydalanmak istediğinizde çalıştığınız firmanın lisanslarına ve belgelerini iyi araştırmalısınız. Yaptığımız araştırmalar sonucunda firmaların kapanması durumda bir çok müşterilerin SMS kullanımları durdurulmuş ve panelleri kapatılmıştır. Çalıştıkları firmada bir muhatap bulamamakla birlikte kendilerinin haklarını ve kullanmadıkları SMS ücretlerini geri alamamışlardır. Sizinde başınıza böyle bir olay gelmesini istemiyorsanız https://yetkilendirme.btk.gov.tr/Yetkilendirme/isletmeci-arama.xhtml bu linkten kontrol edebilirsiniz. Şahin Haberleşme hiçbir zaman kapanma tehlikesi bulunmayan lisanslarını tamamlamış olup müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Şahin HaberleşmeToplu SMS
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