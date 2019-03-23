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Programlama Dilleri

Programa dilleri, geliştirilmiş bir yazılım algoritması üzerinden bilgisayarın algılayacağı bir biçimde, komut vermesiyle uygulamaların aktif olmasına sağlayan yönetimdir.

Programlama Dilleri

Programa dilleri, geliştirilmiş bir yazılım algoritması üzerinden bilgisayarın algılayacağı bir biçimde, komut vermesiyle uygulamaların aktif olmasına sağlayan yönetimdir.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:23
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Programlama Dilleri

Gelişen yazılım dünyasına baktığımızda artık global firmaların kendi şirketlerine uygun programlama dilleri geliştirdiğini görmekteyiz.

Programlama Dilleri Neden Önemli?

Bilindiği üzere gün geçtikçe artan yazılım ve programcılık uzmanlığı alanında, konusunda profesyonel uzmanlara ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sektörlerde deneyimli programlama dilleri üzerine uzman eksikliğinden ve gelişen teknoloji gereksinimleri nedeniyle yazılım ve programlama eğitimleri verilmektedir. Eğitim merkezleri aracılığıyla öğrenim gören kursiyerler, C, Java, Visual Basic gibi programlama dili eğitimleri vererek, uzmanlar yetiştirmekteler. Özellikle kamu kuruluşlarında ve global işletmelerde programlama uzmanları direk olarak personel açığında istihdamdan yararlanmaktalar. Günümüzde birçok program dili olsa da bazıları uzmanlar tarafından daha fazla tercih edilmekte ve kullanılmakta. Sizler için bazı program dillerini liste haline getirdik.

En Çok Kullanılan Programlama Dilleri

1: C

Günümüzde kullanılan ve 1970'li yılların başında kullanılmaya başlayan C, halen uzmanların en fazla tercih ettiği programlama dillerinden biridir. Yazılım kursları içerisinde öğretilen ilk dillerdendir.

2: Java

Oracle Java tüm dünyada tercih edilen iyi programlama dili olmakla beraber, özellikle ilk çıktığı 1991 yılında TV'ler için kullanılmaktaydı. Aynı zamanda Java Android uygulamaları ve ticari sektör uygulamaların yapımında, geliştirilmesinde en çok tercih edilendir. Android kursu ile Java’yı iyi şekilde öğrenebilirsiniz.

3: Visual Basic

Microsoft Visual Basic özellikle .NET yazılan programlarda grafiklerin sürükle - bırak ve değişiklik yapılmasını sağlayan özelliği nedeniyle oldukça fazla kullanıcı tarafından tercih sebebidir.

4: Javascript

Javascript özellikle web uygulamaları için kullanılan en prestijli programlama dili olarak ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar isminde Java terimi geçse de Javascript ve Java arasında sadece isim benzerliği bulunmaktadır.

5: GO

Arama motoru devi olan Google'in tamamen kendisi için tasarladığı bu programlama dilidir. Oldukça güvenilir olan ve aynı zamanda büyük ölçekli çalışmalarla uğraşanlar için Google GO en önemli programlamalardan biridir.

6: Perl

1980 yıllarında havacılık ve uzay mühendislerinin kullanımı için geliştirilen bu yazılım, oy yıllar da sadece NASA için kullanılmaktaydı. Güçlü yapısıyla ve çok hızlı işlem yürütmesinden dolayı, profesyonellerin vazgeçilmezi diyebiliriz.

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